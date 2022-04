Wegen Streit um einen Zaun: Erdbeerfarm auf Rügen diese Saison geschlossen

Bergen

An der meistbefahrensten Kreuzung der Inselhauptstadt prangen seit einigen Tagen große Plakate, die für jede Menge Zündstoff sorgen. „Liebe Erdbeer-Freunde der Cityfarm, unser Zaun wurde im Rahmen einer Zwangsmaßnahme vom Landkreis Vorpommern-Rügen zurückgebaut“, heißt es auf einem der Plakate an der Ringstraße. „Aus diesem Grunde mussten wir die Cityfarm für die Saison 2022 schließen.“

Im Mittelpunkt des Streits von Betreiber und Behörden steht ein Zaun, der bis vor Kurzem noch rund um die Fläche zwischen Ringstraße und Nonnenseestraße stand. Braune Latten schützten die jungen Erdbeerpflanzen nicht nur vor unbefugtem Zugriff, sondern auch vor neugierigen Blicken auf das Grundstück, das sich auf der anderen Seite bis an die B 96 hinzieht. Nur: Der Landkreis hat den Zaun nicht genehmigt, und nach langem Streit ist es jetzt zum Äußersten gekommen: Eine vom Landkreis beauftragte Firma baute den Zaun zurück.

Kein Zaun im Bereich der Kronentraufe

„Die Errichtung des Zaunes wurde nicht beantragt und somit wurde ohne Genehmigung gebaut. Es gab in der Vergangenheit Gespräche zwischen dem LK und dem Eigentümer der Flächen, Nico Gruber, zur Einreichung der entsprechenden Anträge“, informiert Landkreis-Sprecherin Sandra Lehmann. „Diese sind bedauerlicherweise nicht eingegangen und demzufolge hat der Eigentümer eine Rückbauverfügung erhalten, die nicht umgesetzt wurde.“

Keine Cityfarm im Sommer 2022 - wegen eines Genehmigungsstreits ruht das Geschäft. Quelle: Anne Ziebarth

Ein Grund für das energische Handeln des Landkreises liegt in der Baumallee, die entlang der Nonnenseeallee gepflanzt ist. „Es ist strengstens verboten, Zäune im Bereich der Kronentraufe (das ist im Bereich der Allee geschehen) zu errichten – daher die Anordnung der sofortigen Vollziehung“, so die Landkreissprecherin.

Der Zaun stand zu dicht an den Alleebäumen, merkte der Landkreis an. Quelle: Anne Ziebarth

„Der eingelegte Widerspruch wurde zurückgewiesen. Da der sofortige Rückbau nicht vorgenommen und das Rechtsmittel (einstweiliger Rechtsschutz) nicht genutzt wurde, wurden Zwangsgeldfestsetzungen verschickt.“ Nachdem es auch hier zu keiner Reaktion gekommen sei, wurde der Zaun zurückgebaut.

Cityfarm: Neue Ideen für Öko-Landbau

Das Gelände ist an eine Landwirtschaftsgesellschaft verpachtet, deren Geschäftsführer Michelli Gruber und Christian Gerwin sind. „Wir wollten mit der Cityfarm neue Ideen für die Öko-Landwirtschaft auf Rügen schaffen“, meint Christian Gerwin, der als Landwirt unter anderem auch eine Baumschule in Dreschvitz betreibt. „Das scheint Einzelnen nicht zu passen.“

Gegen die Ämter an sich habe er gar nichts, die Auslegung und Kenntnis der Gesetzeslage sei jedoch in seinen Augen unzureichend. „Ich bin Landwirt, mit Zulassung und allem drum und dran“, sagt er. „Und ich kann landwirtschaftliche Flächen einzäunen. Es gibt bestimmte sogenannte Privilegien, die ein Landwirt hat.“

Auf dem Gelände war vorher Weidefläche, der Boden wurde umgebrochen, bevor im Jahr 2020 die Erdbeeren gepflanzt wurden. Auch im vergangenen Jahr wurde dort geerntet, im Winter verkaufte Gerwin dort Weihnachtsbäume.

Die Cityfarm in Bergen Quelle: Anne Ziebarth

Jetzt ist erst mal Schluss mit dem Pflücken von „Malwina“ und Co., einen Erdbeerverkauf werde es so nicht geben, sagt der Geschäftsführer. „Ich bin wahnsinnig enttäuscht“, so Gerwin. „Ich lasse die Erdbeeren jetzt dort, wo sie sind, das ist ein großer finanzieller Verlust für mich. Im kommenden Jahr müsste ich neue pflanzen. Ich weiß aber nicht, wie es weitergeht.“ Er habe auch noch extra jemanden für die Farm eingestellt, berichtet der Landwirt. „Den habe ich jetzt wieder entlassen müssen.“

Parkplatz im Fokus der Behörden

Das ganze Projekt Cityfarm war von Beginn an von vielen Streitereien um ausstehende Genehmigungen begleitet. Die es nicht brauche, argumentiert Gerwin. Es gab bereits Polizeieinsätze wegen Zuwegungen, Ärger mit dem Amt Bergen, auch der Bau eines Parkplatzes geriet in den Fokus der Behörden. Hier steht eine gerichtliche Entscheidung noch aus.

Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: Christian Gerwin, Michelli Gruber, Maibritt Graßl und Heino Korff von der "Gruber & Gerwin Landwirtschafts GbR" präsentieren geerntete Erdbeeren der neuen Erdbeerfelder in der Nonnenseestraße. Quelle: Robby Günther

„Wir bedauern, dass die Mitwirkung durch den Eigentümer nicht in ausreichender Weise stattgefunden hat und es dazu kommen musste“, heißt es abschließend vom Landkreis. „Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen des Landkreises stehen weiterhin wie bereits in der Vergangenheit beratend in Sachen Antragstellung und Weiterführung des beziehungsweise der Projekte zur Verfügung.“

Von Anne Ziebarth