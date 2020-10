Wegen Sturm: Busverkehr zum Königsstuhl wird eingestellt

Sassnitz/Göhren

Sturmtief „Gisela“ führt zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr auf der Insel Rügen. Betroffen sind insbesondere die Halbinseln Jasmund und Möchgut, teilt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) am Mittwochmittag mit.

Ab 14 Uhr kein Zubringerbus zum Königsstuhl

Aufgrund der vom Deutschen Wetterdienst herausgegebene Sturmwarnung und einer damit verbundenen Warnung des Nationalparkamtes Vorpommern vor umfallenden Bäumen und herabstürzenden Ästen im Nationalpark Jasmund werde der Busverkehr in diesem Bereich ausgedünnt, informiert VVR-Sprecher Michael Lang. Dies betrifft den Zubringerbus zum Nationalparkzentrum am Königsstuhl. Auf der Linie 19 (Parkplatz Hagen – Königsstuhl) und der Linie 23 ( Sassnitz – Königsstuhl) werde der Bus-Verkehr voraussichtlich ab 14 Uhr bis zum Betriebsende am Mittwoch komplette eingestellt, so Lang.

Anzeige

Straße nach Middelhagen voll gesperrt

Auf Mönchgut haben umgestürzte Bäume am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen auf der Straße vom Göhrener Dreieck in Richtung Middelhagen geführt. Die Straße musste voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte am frühen Nachmittag an. Die Busse der Linie 21 ( Göhren – Klein Zicker) wurden in Göhren über die Straße an der Kurklinik umgeleitet. Wegen Stau könne es hier zu Verspätungen kommen, kündigte der VVR-Sprecher an.

Von oz