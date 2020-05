Wegen neuer Bescheide: Weitere ZWAR-Kritiker auf Rügen schließen sich Sammelklage an

Neu Süllitz/Samtens

Die Kritiker der ZWAR-Bescheide für abflusslose Sammelgruben schließen sich zusammen. „Es haben sich schon weitere Bürger bei uns gemeldet“, berichtet die Neu Süllitzer Einwohnerin Ulrike Simonides gegenüber der OSTSEE ZEITUNG. So haben sich beispielsweise auch die Samtenser Beschwerdeführer mit Helmut Stützer, Ulrike Simonides und Peter Schmidt in Verbindung gesetzt.

Die Samtenser Bürger hatten bereits im vergangenen Jahres ihre Widersprüche gegenüber dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) formuliert. Unabhängig davon haben sie in diesem Zusammenhang auch den Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone, mit der Bitte eingeschaltet, sich um eine entsprechende Petition zu kümmern.

„ Petitionsverfahren ist noch nicht abgeschlossen“

Zwar gab es bereits ein Schreiben des Schweriner Innenministeriums zu den Bescheiden an Crone, doch diese Antwort reicht dem Bürgerbeauftragten nicht aus. Er schrieb dazu: „Ich möchte mitteilen, dass mit der bisher vorliegenden Mitteilung des Innenministeriums das Petitionsverfahren bei mir noch nicht abgeschlossen ist. Das Schreiben aus dem Innenministerium zu diesem Sachverhalt enthielt nach meinem Erachten keine überzeugende Begründung, so dass hier noch einmal eine ausdrückliche Bitte an das Innenministerium erging, die Rechtsauffassung auch vertiefter und nachvollziehbarer darzulegen. Die Antwort steht noch aus.“

Unterdessen bereiten die betroffenen Einwohner ihre Sammelklage vor. „Wir denken, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist“, so Ulrike Simonides abschließend.

Von Robby Günther