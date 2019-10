Glowe will Knallerei zu Silvester einen Riegel vorschieben

Glowe

Die einen feiern den Jahreswechsel übermütig und ausgelassen, die anderen fürchten in diesen 24 Stunden Jahr für Jahr um ihr Hab und Gut und zum Teil sogar um ihr Leben. Die anderen, das sind die, deren Haus mit Rohr gedeckt ist. Eine kleiner Funke und ein laues Lüftchen reichen manchmal aus, um erst das Dach und schließlich das ganze Haus in Flammen aufgehen zu lassen. In Glowe soll künftig nahezu jeder angstfrei Silvester feiern können. Bis auf wenige Bereiche will die Gemeinde das Zünden beziehungsweise Abbrennen von Feuerwerk zu Silvester im gesamten Ort verbieten. Über einen entsprechenden Tagesordnungspunkt beraten die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung im Feuerwehrhaus am Mittwochabend.

Rohrdach fing vergangenes Silvester Feuer

„Es geht uns um die Sicherheit unserer Einwohner und Gäste“, begründet Bürgermeister Thomas Mielke die Initiative. In Glowe wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten viel gebaut. Um die Wohn- und Ferienhäuser wenigstens etwas dem Ortsbild des früheren Fischerdorfes anzupassen, bekamen viele der Neubauten ein Rohrdach. Neben vielen Vorteilen, die das Schilf gegenüber anderen Materialien zur Dacheindeckung hat, kommt ein entscheidender Nachteil: Kaum ein anderes Dach fängt so schnell Feuer wie eines aus Rohr. Glowes Wehrführer Gerd Hasselberg und seine Kollegen haben das erst im vergangenen Jahr erlebt. Ein Feuerwerkskörper war auf einem Rohrdach gelandet und hatte das Ried sofort entzündet. „Die Eigentümer hatten das aber sofort bemerkt und konnten den Brand selbst löschen.“

Ferienhausgäste denken oft nicht an die Brandgefahr

Doch nicht jeder könne zu Silvester rund um die Uhr sein Dach im Auge behalten. „Die einen gehen arbeiten, die anderen feiern und viele Häuser stehen zum Jahreswechsel auch leer, weil die Besitzer gar nicht hier leben“, sagt Hasselberg. Vor allem diese Gebäude sind es, um die sich die Glower sorgen. Laut Gesetz darf Feuerwerk ohnehin nur in einem sicheren Abstand zu rohrgedeckten Gebäuden gezündet werden. Als „sicher“ gelten in der Regel 200 Meter. „Wenn ich diesen Sicherheitsabstand um jedes Rieddachhaus ziehe, ist die Böllerei ohnehin in einem Großteil des Ortes untersagt“, hat Hasselberg zusammengerechnet. An das Böllerverbot rund um rohrgedeckte Häuser denken vermutlich die meisten Hausbesitzer. Aber die Gäste, die zum Jahreswechsel die Ferienhäuser beziehen, wüssten oftmals gar nichts davon. Deshalb plädiert Hasselberg für eine einheitliche Regelung für den ganzen Ort.

Auf dem Kurplatz und am Strand darf geböllert werden

Vergrault Glowe mit einem weitgehenden Feuerwerksverbot die Silvestergäste? Roland Drossel schüttelt den Kopf. „Nein“, sagt der Leiter der kommunalen Glower Betriebe, „das glaube ich nicht.“ Denn schließlich gehe es ja nicht zuletzt um die Sicherheit der Gäste. Die Böllerei solle ja auch nicht gänzlich aus dem Ort verbannt werden. Wer Raketen in die Luft steigen lassen möchte, soll das künftig auf dem Kurplatz sowie auf dem Strandabschnitt zwischen Kurplatz und Lachsbar dürfen. Dort stehen keine rohrgedeckten Häuser und der Sicherheitsabstand zur Tankstelle im Hafen werde auch eingehalten. Für die meisten Gäste und Einwohner werde sich vermutlich nichts ändern. „Schätzungsweise 90 Prozent unserer Silvesterbesucher sind zum Böllern ohnehin an den Strand gegangen, wo das Hauptfeuerwerk stattfindet. Ich denke, dass ein Großteil der Einwohner und Gäste eine solche Regelung in Ordnung findet“, prognostiziert Drossel.

Kreis: Regelung ist rechtlich möglich

„Mitspielen“ müsse aber auch der Landkreis, mahnt das Amt Nord-Rügen. Das hatte in der Vergangenheit ähnliche Ansinnen aus Putgarten und Dranske an das Landratsamt herangetragen und von den dortigen Kollegen in beiden Fällen eine Abfuhr kassiert. Der Sachverhalt sei bereits gesetzlich geregelt, hieß es jeweils zur Begründung. „Bestimmte grundlegende Dinge, etwa die Sorgfaltspflicht oder die Zeiten, in denen privates Feuerwerk gezündet werden darf, hat der Gesetzgeber in der Tat bundeseinheitlich vorgegeben“, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung, Olaf Manzke. Sollte eine Kommune aber darüber hinaus aufgrund besonderer Gegebenheiten eine erhöhte Brandgefahr erkennen, könne sie aber ganze Bereiche oder auch einen kompletten Ort sozusagen zur „feuerwerkfreien Zone“ erklären. Das sei zum einen über eine Allgemeinverfügung möglich. Die muss dann durch die Gemeinde in gewissen Abständen erneuert werden. „Wer so etwas dauerhaft regeln will, kann das aber auch über eine Satzung tun.“ Die würde dann durch die Ordnungsbehörde des Landkreises bestätigt. „Voraussetzung ist, dass der Regelungsbedarf erkennbar ist, also deutlich gemacht wird, warum in diesem Ort oder diesem Bereich die Brandgefahr erhöht ist.“

Auch andere Gemeinden regeln Feuerwerk

Solche Einschränkungen beim Silvesterfeuerwerk gibt es beispielsweise in Born auf dem Darß und in Ahrenshoop. Auf Rügen haben unter anderem Gemeinden auf Mönchgut solche Verfügungen erlassen und bieten ein zentrales Feuer oder Feuerwerk als Alternative an. Auf Hiddensee hat man damit seit Jahrzehnten gute Erfahrungen gemacht, sagt Bürgermeister Thomas Gens. Dort gilt praktisch auf der gesamten Insel ein Feuerwerksverbot. „Das funktioniert, wenn man ganz klare Regeln vorgibt.“ Die Einhaltung überwachen die Ortsfeuerwehren, die ohnehin durch die Dörfer fahren. „Das ist schon zu einer richtigen Tradition geworden“, sagt Gens. In Abstimmung mit dem Nationalparkamt organisiert das Seebad alternativ zu den untersagten privaten Feuerwerken eine öffentliche Silvesterveranstaltung in Kloster. Die große Mehrheit der Einwohner und Gäste finde das gut.

Lesen Sie mehr:

Kein Feuerwerk in Rohrdach-Siedlungen

Von Maik Trettin