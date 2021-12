Bergen

Was wäre Heiligabend ohne Krippenspiel und das gemeinschaftliche Singen von „O du fröhliche“ in der Kirche? Der Besuch eines Gottesdienstes gehört für viele Menschen zu Weihnachten einfach dazu. Die Insulaner auf Rügen müssen auch in diesem Jahr trotz Corona nicht darauf verzichten. Welche Regeln gelten und wo zu Christvesper und -mette eingeladen wird – ein Überblick:

In jeder Kirche in MV gilt die 3G-Regel, das heißt: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt. Zudem müssen die Kontaktdaten angegeben werden. Das Tragen einer Maske ist Pflicht – auch am Platz. Für Gottesdienste im Freien entfallen diese Regeln.

Christvespern in Sassnitz und Sagard

In der St.-Johannis-Kirche in Sassnitz (Stubbenkammerstraße 18) findet am 25. Dezember um 10.30 Uhr ein Gottesdienst zum Weihnachtsfest statt, am 26. predigt Pastor Giesecke zum Sonntagsgottesdienst ebenfalls um 10.30 Uhr. Zu den beiden Christvespern an Heiligabend um 14 Uhr und 18 Uhr war eine Anmeldung bis zum 22. Dezember erforderlich.

In der St.-Michaelis-Kirche in Sagard (Ernst-Thälmann-Straße 38) hingegen gibt es keine Anmeldefrist. Hier findet die Christvesper am 24. Dezember um 16 Uhr statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es um 9 Uhr einen Gottesdienst zum Weihnachtsfest, am 26. Dezember um 9 Uhr den Sonntagsgottesdienst.

Weihnachten in Bergener Kirchen

In der Marienkirche in Bergen (Kirchplatz 1) finden an Heiligabend um 15 Uhr, 17 Uhr und 22 Uhr evangelische Gottesdienste statt. Da die Plätze begrenzt sind, werden für 1 Euro Karten im Gemeindebüro verkauft. Um 19 Uhr findet zusätzlich die katholische Christmette der St.-Bernhard-Gemeinde statt. Am 25. und 26. Dezember wird in der Marienkirche jeweils um 10.30 Uhr gepredigt, in der St.-Bonifatius-Kirche (Clementstraße 1) wird die Heilige Messe an diesen Tagen jeweils um 9 Uhr begangen. Die Freikirche der Adventgemeinde (Calandstraße 5) lädt am Samstag zudem um 10 Uhr zum Gottesdienst.

Gottesdienste in Binz, Sellin, Baabe und Göhren

In der Stella-Maris-Kirche in Binz (Klünderberg 2) findet die Christmette am 24. Dezember um 21 Uhr statt. Der nächste Gottesdienst ist dort am 26. Dezember um 11 Uhr. Im Selliner Gemeindezentrum (Mönchsguter Straße 2a) findet am 25. Dezember um 11 Uhr eine Heilige Messe statt.

An der Dorfkirche in Göhren (Neue Kirchstraße 5) findet am 24. Dezember um 16.30 Uhr ein Gottesdienst im Freien statt. Auch in Baabe wird unter freiem Himmel Gottesdienst gefeiert, und zwar bereits um 14 Uhr an der Kurbühne.

Weihnachtsgottesdienste in Nord-Rügen

Die St.-Georg-Kirche in Wiek (Hauptstraße 12) lädt an Heiligabend um 14.30 Uhr zur Open-Air-Christvesper mit Krippenspiel ein. Bei schlechtem Wetter findet es in der Kirche statt – dann unter 3G. Am 2. Weihnachtsfeiertag gibt es um 9 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst.

In der Pfarrkirche in Altenkirchen (Karl-Marx-Platz 1) findet am 24. Dezember um 16 Uhr die Christvesper statt, um 22 Uhr gibt es eine musikalische Lieder-Christmette. Am 2. Weihnachtsfeiertag wird um 10.30 Uhr außerdem zum Weihnachtsgottesdienst mit Chorsängerinnen geladen. Die St.-Pauli-Kirche in Bobbin öffnet zur Christvesper am 24. Dezember um 17.45 Uhr ihre Pforten.

Christvespern in Sehlen, Samtens und Rambin

In Sehlen lädt die Dankeskirche am 24. Dezember um 14 Uhr zur Christvesper. Die Dorfkirche in Samtens (Kastanienallee) lädt an Heiligabend um 14 Uhr zum Gottesdienst. Die St.-Johannes-Kirche in Rambin (Dorfstraße 7) öffnet an Heiligabend um 17.30 Uhr für eine Christvesper mit Krippenspiel.

Gottesdienste in Altefähr, Gustow, Poseritz und Swantow

Die St.-Nikolai-Kirche in Altefähr (Kirchweg 8) hat am 24. Dezember von 13 bis 18 Uhr zur persönlichen, individuellen Andacht geöffnet. Um 16 Uhr findet dann die Christvesper statt. In der Pfarrkirche Gustow (Dorfstraße) findet die Christvesper zu Heiligabend um 14 Uhr statt.

Die St.-Marienkirche in Poseritz (Lindenstraße 18) lädt am 24. Dezember um 16.30 Uhr zur Christvesper. Es sind Platzkarten erforderlich. In Swantow lädt die St.-Stephanus-Kirche am Heiligabend um 15 Uhr zur Christvesper ein. Eine Platzkarte ist erforderlich.

Christvesper in Garz

Die St.-Laurentius-Kirche in Garz (Dorfstraße 24) lädt am Heiligabend um 16 Uhr zur Christvesper ein. Es sind Platzkarten erforderlich.

Weihnachtsgottesdienste in Putbus

Die Schlosskirche Putbus (Alleestraße 34) lädt am 24. Dezember um 14.30 Uhr zur Christvesper ein. Um 22 Uhr gibt es zudem eine einstündige Andacht zur Christnacht. Am Samstag beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr.

In der Maria-Magdalena-Kirche im Putbuser Ortsteil Vilmnitz (Alte Bäderstraße 2) findet der Gottesdienst an Heiligabend um 16 Uhr statt, ein weiterer ist am Sonntag um 9 Uhr. Auch die Kasnevitzer St.-Jakob-Kirche (Dorfstraße) lädt zu Gottesdiensten ein: an Heiligabend um 17.30 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr.

Weihnachten Gingster und Ummanzer Kirchen

In der St.-Jacobi-Kirche in Gingst (Kirchplatz 1) findet am Heiligabend um 16.30 Uhr die Christvesper mit Krippenspiel statt, am Samstag öffnet die Kirche um 10 Uhr zum Weihnachtsgottesdienst. In der St.-Marien-Kirche Waase (Am Focker Strom 1) findet am 24. Dezember um 15 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel statt. Am 26. Dezember folgt hier um 10 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst.

Gottesdienste auf Hiddensee

In der Inselkirche auf Hiddensee (Kirchweg 42) finden an Heiligabend zwei Gottesdienste statt: um 16 Uhr und 17.15 Uhr. Um eine Anmeldung per Mail an uta.gau@kirche-hiddensee.de oder unter 038300 / 328 unter Angabe aller Kontaktdaten wird gebeten.

Von Maria Lentz