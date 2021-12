Weihnachten und Silvester auf Rügen: Hier sind noch Betten frei

Bergen

In sanftem Gelb erstrahlt das Kurhaus Binz vor der Kulisse der spiegelglatten Ostsee und einem wolkenlosen Himmel. Durch die Glasfront des Hotelfoyers lassen die Sonnenstrahlen die roten und goldenen Kugeln des Weihnachtsbaumes leuchten, im Hintergrund erklingt leise Britney Spears: „... Santa, that’s my only wish this year.“ Die Hoteliers und Ferienvermieter auf der Insel Rügen haben zu Weihnachten und Silvester vor allem einen Wunsch: Gäste.

Für Oliver Gut, den Chef des Kurhauses Binz, geht dieser in Erfüllung: „Sie sprechen hier mit einem sehr zufriedenen Hoteldirektor.“ Die Buchungslage ist hervorragend. „Über die Weihnachtsfeiertage sind wir zu 70 Prozent ausgelastet, über Silvester um die 85 Prozent.“ Und damit sei das Haus – bis auf ein, zwei Zimmer zu Weihnachten – ausgebucht. Denn aufgrund der Hygiene- und Abstandsvorschriften werden die Kapazitäten des Kurhauses nicht zu hundert Prozent ausgeschöpft.

Kurhaus Binz: „Wir haben wenig Absagen“

Zwar gebe es laut Gut immer mal wieder eine Stornierung, aber die werde schnell wieder aufgefüllt. Wie er sich das trotz der Corona-Einschränkungen, wie 2G plus und geschlossene Kultur- und Freizeiteinrichtungen, erklärt? „Wir bieten unseren Gästen viel Erlebnis, haben unter anderem im August unser bayrisches Tegernseer Wirtshaus eröffnet, machen Weinproben im neuen Weinladen, haben einen geöffneten Spa-Bereich, ein eigenes Testzentrum im Kursaal. Es fehlt an nichts.“ Die nächsten freien Zimmer gebe es erst wieder ab dem 2. Januar.

Restaurantleiter Dennis Reimer und seine Stellvertreterin Anja Warnke besprechen noch einmal Details zum Weihnachtsmenü im Kurhaus Binz. Als Hauptgang wird es Entenbrust mit Rotkohl geben - klassisch, aber exquisit. Quelle: Maria Lentz

Auch auf Hiddensee ist man rundum zufrieden, wie Kurdirektorin Vanessa Marx sagt: „Trotz 2G plus haben wir inselweit wenig Absagen, sowohl Ferienwohnungen als auch Hotels und Pensionen sind nahezu ausgebucht.“ Über die Testmöglichkeiten brauchen sich die Gäste keine Sorgen machen: „Wir haben vier Testzentren, von denen mindestens eines auch jeden Tag über Weihnachten und Silvester auf hat.“

Gut Lebbin: „Ständig ändern sich die Regeln“

Ein ganz anderes Bild auf dem Gut Lebbin bei Neuenkirchen. Direkt am Bodden gelegen ist das kleine Resort inmitten der Natur ein wahrer Ort der Erholung. „Vor Corona waren wir über die Feiertage immer ausgebucht“, erzählt Chef Jörg Czycholl. Doch nun weiß er nicht, ob überhaupt jemand kommt. „Wir haben ganz wenige Buchungen, viele Gäste haben bereits storniert.“

Die Leute haben einfach keine Lust – so Czycholls Einschätzung: „Sie können hier nichts unternehmen, ständig ändern sich die Regeln. Die Unsicherheit ist zu groß. Den ganzen November liefen wir schon auf nahezu null und vor Ostern wird sich das nicht ändern.“ Die Frustration sitzt tief.

Pension „Nordstern“ in Gingst: „Ich bin skeptisch“

Rolf Böhm schlägt einen ähnlichen Ton an. Er vermietet, über die Insel verteilt, Ferienwohnungen: „Die Buchungen sind bescheiden. In Sellin sind 50 Prozent der Wohnungen über die Feiertage belegt, ebenso in Juliusruh. In Gustow sind es sogar nur 30 Prozent.“ Ja, vor Corona sei auch bei ihm kaum ein Zimmer an Weihnachten und Silvester frei gewesen. Zu den üblichen Gründen für Stornierungen komme noch einer hinzu: „Die Enttäuschung über das abgesagte Silvesterfeuerwerk.“

Über Silvester ist die Pension „Nordstern“ in Gingst ausgebucht – bis jetzt, wie Chefin Susanne Thiele betont. „Weihnachten hatten wir auch Buchungen, aber die Gäste haben alle wieder storniert. Ich bin also skeptisch.“

„Badehaus Goor“ in Putbus: Von 88 Zimmern 26 belegt

Wenig besucht ist über Heiligabend und die anschließenden Tage auch das Hotel „Badehaus Goor“ in Putbus. „Von unseren 88 Zimmern sind 26 belegt. Über Silvester sind es immerhin 61“, teilt Rezeptionistin Kristhin Oehler mit. Vor Corona sei das Haus zumindest zum Jahreswechsel immer voll gewesen. Im Kurhotel Sassnitz, das wie das „Badehaus“ zur Raulff-Hotel-Gruppe gehört, heißt es nur resigniert am Telefon: „Es ist – wie überall – überschaubar.“

Das Bild, das hier vermittelt wird, bestätigt Stefanie Lemcke, Sprecherin des Tourismusverbandes Rügen (TVR): „Seitens der Hotellerie wurde uns gemeldet, dass die Buchungslage zu Weihachten bei etwa 50 Prozent und zum Teil schlechter liegt. Insbesondere zu Silvester ist die Buchungslage im Vergleich zum Corona-Vorjahr, also 2019, deutlich schlechter.“

Busreisegruppen fallen weg

Gründe seien vor allem wegfallende Busreisegruppen und abgesagte Silvesterveranstaltungen in den Häusern und Kurorten. Zudem sei die Zwangsschließung von hausinternen Schwimmbädern ein Problem. Es gibt aber auch einen Lichtblick, wie Lemcke mitteilt: „Durch die neue Regel, dass geboosterte Gäste keinen Test mehr benötigen, nehmen die Buchungen zu Silvester in einigen Häusern leicht zu.“

Besser sei die Lage – laut Abfrage des TVR – hingegen bei Ferienwohnungen und -häusern: „Dort liegt die Auslastung bei 70 bis 90 Prozent und ist vergleichbar mit dem Corona-Vorjahr.“

Campingplätze: „Über Silvester ist einiges los“

Und auf Campingplätzen? Die meisten haben über den Winter geschlossen – oder bieten lediglich Bungalows oder kleine Holzhäuser, sogenannte Datschas, an. So wie der Naturcampingplatz Alt Reddevitz. „Über Silvester ist einiges los. Die Unterkünfte, die wir direkt vermieten, sind alle voll, und auch unsere verpachteten Datschas sind gut belegt“, berichtet Inhaber Günther Bitzer. „Tote Hose“ sei dann wieder ab dem 2. Januar.

Gleiches berichtet Katja Freitag, leitende Angestellte des Freizeitcamps am Wasser in Breege-Juliusruh: „Über Weihnachten ist fast niemand hier, aber zum Jahreswechsel sind die 18 Wohnungen fast voll belegt.“ Mehr geworden seien tatsächlich die Anfragen nach Wohnwagenstellplätzen. Zehn hartgesottene Camper rutschen dort hinein in ein hoffentlich besseres Jahr 2022.

