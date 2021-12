Weihnachtsaktion auf Rügen: OZ-Leser spenden 15 000 Euro für Party-Bus und Igelstation

Bergen

Und wieder geht eine erfolgreiche OZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ ihrem Ende entgegen. In diesem Jahr hat die OZ Rügen gleich für zwei tolle Projekte gesammelt.

Zum einen haben die Leser für einen Veranstaltungsbus für alle Jugendlichen der Insel gespendet. Zum anderen für die Tierrettung Vorpommern-Rügen, die ihre Igelstation erweitern will. Diese beiden so unterschiedlichen Projekte haben viele Menschen auf Rügen bewegt.

Bis zum Donnerstagabend sind 15 357 Euro zusammengekommen, über 11 000 Euro fließen an den Jugendring, der den Bus betreiben will und knapp 4000 Euro an die Tierrettung. Allen unseren Lesern ein herzliches Dankeschön dafür, sie helfen damit vielen Menschen und Tieren auf der Insel. Psst...Wer sich noch anschließen möchte: Das Spendenkonto ist noch bis Januar geöffnet.

Große Freude bei den Empfängern

Beim Jugendring ist die Begeisterung groß. „Wir freuen uns riesig“, meint Corinna Gregull. „So viel haben wir für ein einzelnes Projekt noch nie bekommen.“ Weil die Jugendlichen außerhalb der Zentren auf Rügen nur wenig Möglichkeiten der Freizeitgestaltung haben, soll ein Veranstaltungsbus eingerichtet werden, der über die Insel zu den Jugendlichen fährt. Getreu dem Motto: Wenn die Jugendlichen mit dem ÖPNV nicht zu den ohnehin raren Veranstaltungen kommen, kommen die Veranstaltungen halt zu ihnen!

Das Original: Das Partymobil „Fette Elke“ aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

Vorbild der Idee ist das Kult-Mobil „Fette Elke“. Das umgebaute Wohnmobil von Sebastian Schubert ist seit 2016 „der kleinste Club in MV“ und tourt – sofern Corona es zulässt – als Partymobil über die Dörfer. Das Ziel lautet, Jugendlichen mehr Lebensqualität und Freude zu geben und rechtes Gedankengut in die Ecke zu stellen.

Suche nach einem geeigneten Fahrzeug beginnt

Nun beginnt die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. „Wir hoffen, dass der eine oder andere Unternehmer noch mal seinen Fuhrpark sichtet“, so Gregull. „Es kann ja auch ein wirklich ausgedienter Transporter sein.“ Bei der Kreativität und dem Engagement des Jugendrings kann man aber optimistisch sein, dass sich eine Lösung findet.

Auch bei Sebastian Schubert begann die Entwicklung der „Fetten Elke“ zunächst langsam. Die Boxen klaubte sich Schubert zunächst vom Sperrmüll zusammen, die Endstufe war ein Geschenk. Der Rest: Viel Leidenschaft und mindestens genauso viel Tüftelei. „Das passt. Wir haben einen Elektriker im Vorstand, einen Kfz-Mechatroniker und Innenausbau machen wir alle gerne“, zählt Corinna Gregull auf. „Und Leute, die sich bereit erklären, den Bus zu fahren, stehen auch bereit.“

So zum Beispiel Lukas Förster (22) oder Nico Hartzsch (20), die beide das Projekt „Partybus“ begleiten wollen. „Ich kann mir vorstellen, dass so ein Bus gut funktioniert auf Rügen“, meint auch Stefan Krause vom Jugendring. „Wenn das erstmal bekanntgemacht ist, läuft das auch. Mund-zu-Mund Propaganda ist immer noch am besten.“

Tierrettung Vorpommern-Rügen baut ihre Igelstation aus

Auch der Verein Tierrettung Vorpommern-Rügen profitiert von der Weihnachtsaktion. „Das ist ja toll! Wir freuen uns riesig“, sagt Michaela Ballschuh, als sie von dem Ergebnis der Weihnachtsaktion erfährt. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen, deren Vereinsvorsitzende sie ist, will mit dem Geld eine Igelstation in Lauterbach aufbauen. So etwas ist nicht ganz billig. Schließlich ist es mit den vier Wänden und einem Dach nicht getan.

In einem ehemaligen Entenstall auf ihrem Hof in Lauterbach kümmert sich Annette Pahl von der Tierrettung Vorpommern-Rügen um schwache Igelkinder, die ohne menschliche Hilfe nicht über den Winter kommen würden. Quelle: Maik Trettin

„Da muss auch noch ein Fundament hergestellt werden und auch für die Inneneinrichtung wird noch einmal Geld gebraucht. Mit den Spenden der OZ-Leser könne aber ein Großteil der Kosten abgedeckt werden. Für das noch fehlende Geld suchen die Vereinsmitglieder bereits nach Unterstützung. „Das sieht ganz vielversprechend aus, ich bin da optimistisch“, sagt Ballschuh. Vermutlich werde man mit dem Bau beginnen können, sobald der Boden dauerhaft frostfrei sei.

Von Anne Ziebarth