Samtens

„Wenn die Himmlischen einmal Zuckerzeug backen, so gerät es zur Süße“, fand der Schweizer Dichter Gottfried Keller. Eine ähnlich glückliche Hand müssen auch Horst und Gundula Tetzlaff haben, deren Streuselschnecken einen vorzüglichen Leumund auf der gesamten Insel Rügen genießen. Das Ehepaar backt das ganze Jahr über für gute Zwecke, dass der Schornstein glüht und im Dezember wird die Küche ihres Hauses zur Weihnachtsbäckerei.

„Im Dezember backen meine Frau und ich immer so um die 50 Stollen, die wir an Freunde, Bekannte oder auch den Postboten verschenken“, sagt Horst Tetzlaff. Dazu kämen noch die Weihnachtsklassiker Heidesandkekse und Pfeffernüsse nach altem Rezept, ergänzt Ehefrau Gundula. Im Rest des Jahres zaubern die Eheleute dann Streuselschnecken und Heißwecken quasi im Akkord, um sie zu den verschiedensten Anlässen zu stiften oder für einen guten Zweck zu verkaufen. Dann wird eine Jahresversammlung des Vereins Insula Rugia ebenso beglückt, wie der Förderverein der Kulturkirche Landow oder das Sommer-Picknick der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft in Groß Schoritz, wo 50 Streuselschnecken auch in diesem Jahr wieder heiß begehrt waren. „Ohne die unübertroffenen Streuselschnecken von Familie Tetzlaff wäre unser Sommerfest nicht dasselbe“, ist der Vorsitzende, Michael Erben, voll des Lobes.

Für die Erarbeitung der Samtenser Ortschronik bedankten sich Einwohner bei den Tetzlaffs. Quelle: Uwe Driest

Beide Väter des Lehrerpaares waren Bäcker

Auch Schulen und die Feuerwehren von Rambin und Samtens werden regelmäßig von Familie Tetzlaff bedacht. Den ehemaligen Lehrern ist das möglich, seit sie im Ruhestand sind. „Ich wurde im Oktober 81 Jahre alt und seit 15 Jahren backen wir nun für die verschiedensten Anlässe“, sagt Horst Tetzlaff. Der hatte bis dahin an der Samtenser Grundschule „Kranichblick“ die Fächer Geschichte und Sozialkunde unterrichtet und Ehefrau Gundula Biologie und Chemie. Das Paar eint nicht allein, dass beide an der Schule ihrer Gemeinde unterrichteten, sondern – und das spielt in diesem Zusammenhang vielleicht die entscheidende Rolle – auch, dass beide Väter Bäckermeister waren. Der eine erst in Hinterpommern, dann in Sassnitz, der andere in Sehlen auf der Insel Rügen. „Wir sind beide Lehrer geworden, aber die alten Rezepte haben wir behalten“, sagt Gundula Tetzlaff. Und so backte Ehemann Horst schon Streuselschnecken im Fach Heimatgeschichte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern in der eigenen Küche.

Versorgt werden die Kinder vor allem auch zu den drei weihnachtlichen Anlässen, die sich an Kirchengemeinde und Senioren der Region richten. Da ist das Krippenspiel in der Kirche, das Weihnachtsmärchen in der Turnhalle oder eben die Rentnerweihnachtsfeier bei der Feuerwehr. Die Feuerwehren von Samtens und Rambin sind überaus angetan von den kulinarischen Zuwendungen der Tetzlaffs. „Beide Wehrführer waren unsere Schüler“, sagt Horst Tetzlaff. „Gundula Tetzlaff war meine Klassenlehrerin“, bestätigt der Samtenser Wehrführer Martin Settegast, der sein Berufsleben an der Schule fortsetzte, wo er heute als Hausmeister arbeitet. „Das ist eine ganz wunderbare Familie, die uns zweimal im Jahr mit ihren unübertroffenen Streuselschnecken beglückt.“

Kinder machen den Tetzlaffs eine Freude mit Bildern der Weihnachtsbäckerei. Quelle: Uwe Driest

Die Familie hilft auch nach schweren Einsätzen der Feuerwehr

Die Unterstützung der Wehren hat in einigen Fällen einen durchaus ernsten Hintergrund, wie der Rambiner Wehrführer Remo Redemann weiß. Er erinnert sich an den schweren Verkehrsunfall im Herbst vergangenen Jahres mit sechs beteiligten Personen, bei dem es einen Toten und vier schwerverletzte Menschen gab. „Danach trifft man sich zur Einsatznachbesprechung, um das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten. Auch, wenn wir solche Lagen professionell angehen, lässt einen das nicht kalt.“ Auch in dieser Situation hätten Horst und Gundula Tetzlaff den Moment mit menschlicher Zuwendung – und ihren Streuselschnecken – aufgehellt. „In so einer Lage tut so eine Geste schon gut, die die Seele wärmt. Das vermittelt uns einfach ein gutes Gefühl“, sagt der Feuerwehrmann. Zudem unterstütze das Ehepaar regelmäßig auch die mit 18 Mitgliedern beachtlich starke Jugendfeuerwehr von Rambin.

Vielleicht bedanken sich die ja mit dem Lied von Rolf Zuckowski, in dem es heißt: „In der Weihnachtsbäckerei / Gibt es manche Leckerei / Zwischen Mehl und Milch / Macht so mancher Knilch / Eine riesengroße Kleckerei / In der Weihnachtsbäckerei.“

Von Uwe Driest