Rügen

Wer die Zeit vor dem Weihnachtsfest nach Geschenken stöbern, gemütlich mit Freunden einen Glühwein trinken und mit seinen Kindern die Weihnachtsmann-Sprechstunde besuchen möchte, muss in diesem Jahr auf der Insel Rügen suchen. Denn entweder finden die traditionellen Weihnachtsmärkte gar nicht statt oder wenn doch, dann nur in einer abgespeckten Version. Einige Städte und Gemeinden waren kreativ und haben ein neues Konzept für die Dezembertage gefunden.

Ein großes Fragezeichen gleich am Anfang der Insel in Altefähr (1). Die Internetseite des Ortes kündigt den diesjährigen Weihnachtsmarkt bereits an. Doch auf Nachfrage war zu erfahren, dass derzeit noch an einem Konzept gearbeitet wird und noch nicht feststehe, ob er überhaupt stattfinden kann. Denn das bunte Markttreiben ist in einem geschlossenen Raum geplant.

„Mir sind die Hände gebunden“

Große Enttäuschung in Rappin (2). Hier hatte im vergangenen Jahr Jana Timm, Geschäftsführerin des Restaurants „Andernorts auf Rügen“ und viele fleißige Helfer das vorweihnachtliche Zusammentreffen organisiert, wie es das so in diesem Ort zuvor noch nie gab. Fast jeder im Ort brachte sich damals ein. Der Bürgermeister verkaufte geschnitzte Sterne, eine Frau zeigte ihr Können am Spinnrad und ein Angler zeigte, wie er seine Blinker präpariert. Das alles wird es in diesem Jahr nicht geben.

Dies ist eine Auswahl an Weihnachtsmärkten auf der Insel Rügen Quelle: Grafik: Benjamin Barz

„Wir bedauern das so. Ich hatte wieder überlegt, ob ich wieder die Einwohner mit ins Boot hole und etwas auf die Beine stelle. Aber durch Corona sind mir die Hände gebunden“, sagt die Gastronomin. Sie hatte bereits erste Ideen, vieles war schon in Planung. „Aber nicht einmal die Rentnerweihnachtsfeier wird es geben. Da sie nicht zur Kernfamilie zählen, dürfen sie nicht mit mehreren Leuten zusammensitzen“, sagt sie. Sie hofft, dass sie im kommenden Jahr wieder durchstarten darf.

Ideen gesucht

In Bergen (3) wurde im vergangenen Jahr ein vorweihnachtliches Fest mit Markttreiben auf dem Klosterhof organisiert. Stattfinden soll ein Markt auch in diesem Jahr, nur der Ort wird wechseln, sagt Stadtmitarbeiterin Silke Poier. „Denn auf dieser Fläche können wir die Hygienevorschriften nicht einhalten. Deshalb möchten wir den Markt in der Innenstadt aufbauen – also vom Marktplatz bis in die Einkaufsstraßen“, sagt sie. Sie hofft nun auf viele Ideen von den Einzelhändlern und Bergener Bürgern. „Ob es Familien sind, die ihre Stricksachen anbieten, Vereine, die sich vorstellen, oder Händler, die ihre Sachen anbieten möchten – wir sind für alle Ideen offen.“ Ideen nimmt sie unter der Rufnummer 038 38/31 91 909 entgegen.

„Weihnachtswelten“ nannte sich der Markt, den Gewerbetreibende zusammen mit der Stadt Putbus (4) im vergangenen Jahr organisiert haben. Einen Markt werde es in diesem Jahr auch geben, allerdings ohne die Orte Orangerie und Marstall. „Wir nehmen stattdessen die Schlosswiese vor dem Marstall. Denn nur hier können wir die Hygienevorschriften einhalten“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke.

Kein Bühnenprogramm

Auch in Göhren (5) ist ein kleiner Markt geplant. So es wie die Einwohner und Urlauber gewohnt sind, wird der Mönchguter Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende stattfinden – jeweils von 14 bis 19 Uhr. „Wir werden auf dem Kurplatz eine weihnachtliche Atmosphäre schaffen. Wir haben die Landesverordnungen im Blick und müssen auf kurzer Sicht sehen, wie wir den Markt gestalten. Noch sind wir in der Planungsphase“, sagt Marketingmitarbeiterin Mandy Klemm.

In Binz (6) wird der Markt vom 11. bis 20. Dezember zwar stattfinden, aber nicht im Kurpark, sondern von der Seebrücke bis zum Hotel am Meer. „Der Weihnachtsmarkt wird natürlich anders sein als üblich. Es wird kein Bühnenprogramm geben, dafür werden aber Gastronomen und Händler vor Ort sein. Man kann dort etwas verzehren oder weihnachtliche Sachen kaufen. So ist der Planungsstand heute“, sagt Marikke Behrens von der Kurverwaltung. Das Hygienekonzept wird derzeit erarbeitet.

Weihnachtsbaum schmücken

Andere Wege gehen etwa Sellin (7) und Garz. „Den Weihnachtsmarkt, so wie es ihn bisher gab, wird es so nicht geben. Das darf diesmal nicht sein. Wenn wir es nämlich machen würden, dann wäre es eine Veranstaltung. Dann müssten wir das Gelände abzäunen oder absperren und Eingänge besetzen“, sagt Steffi Besch, Veranstaltungsmanagerin der Selliner Kurverwaltung. Dafür müsse die Kurverwaltung ausreichend Personal vorhalten, was nicht umzusetzen sei. Stattdessen werden vom 18. bis 22. Dezember sowie vom 27. Dezember bis 2. Januar Gastronomen auf dem Seebrückenvorplatz ihre Hütten aufbauen. Dazu werden Holzscheite in Feuerschalen brennen und Heizpilze für Wärme sorgen. „Wir möchten denjenigen etwas bieten, die keinen Platz in den Restaurants bekommen“, sagt sie.

Auch der Garzer (8) Weihnachtsmarkt fällt aus. „Das haben wir einstimmig im Kulturausschuss beschlossen. Ich als Kulturbeauftragter der Stadt wollte den Markt haben, es ist aber aufgrund der Auflagen nicht umsetzbar. Schon allein den Mindestabstand können wir nicht einhalten“, sagt Julian Klinkenberg. Stattdessen sollen mehr Lichter als sonst die Stadt in der Vorweihnachtszeit erhellen. Weihnachtsbäume werden an den Laternen festgemacht. „Wir rufen die Bürger dazu auf, diese selbst zu schmücken. Somit bekommen wir auch ohne Markt eine gemütliche weihnachtliche Atmosphäre hin“, sagt der Kulturbeauftragte.

Auch in Sassnitz (9) werden wegen Corona keine Umzüge durch die Stadt gemacht, wie noch im vergangenen Jahr. „Wir haben uns deshalb überlegt, am 28. November am Hafen auf der Wiese vor dem Gastmahl des Meeres einen großen Tannenbaum aufzustellen. Diesen können dann die Einheimischen und Gäste selber schmücken“, sagt Anja Sacher vom Gewerbeverein Sassnitz. Wenn es die Regeln zulassen, wird es zudem einen Ausschank geben.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto