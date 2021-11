Bergen

Auch wenn die Lage in der Corona-Pandemie kritischer ist, als noch vor ein paar Wochen, und auch, nachdem die Landesregierung neue Auflagen erteilt hat, wollen viele Veranstalter von Weihnachtsmärkten auf der Insel Rügen mit unterschiedlichen Hygienekonzepten ihren Gästen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit ermöglichen. Trotzdem müssen sich Besucher auf Einschränkungen einstellen.

Putbus

Seit Freitag stehen die ersten Buden im Schlosspark in Putbus, die Lichter wurden am Wochenende installiert. Dort soll einer der ersten Weihnachtsmärkte auf der Insel stattfinden – vom 26. bis 28. November. „Wir haben den Schlosspark ausgewählt, weil sich hier die Besucher auf einem weitläufigen Gebiet verteilen können. Direkte Begegnungen können somit verhindert werden“, sagt Heike Nessler vom Verein „Freunde schöner Inselfunken“, der zusammen mit Kurverwaltung und vielen Helfern die „Weihnachtswelten Putbus“ organisiert und vorbereitet hat. Mit vielen Vorkehrungen, etwa einer Umzäunung, soll gewährleistet sein, dass der Markt sowohl unter 2G- als auch 3G-Regeln stattfinden kann.

Ursprünglich geplant war, dass auf einer Bühne regionale Musiker oder Gruppen auftreten werden, es eine Feuershow geben wird, dazu einen Instrumentenkurs, Ponyreiten und Weihnachtsbäckerei. In einem großen Zirkuszelt wollten Kunsthandwerker ihre Produkte ausstellen und vorführen. „Das war bereits der Plan vom vergangenen Jahr, den wir nun umsetzen wollen. Viele kleine Höhepunkte soll es geben“, sagt Heike Nessler.

Und wenn die Auflagen noch mal verschärft werden, will der Verein reagieren und sich schweren Herzens von einigen Programmpunkten verabschieden oder auch das Zelt komplett öffnen, also die Seitenteile weglassen. „Zur Not können wir spontan in einige Dingen umplanen, aber ausfallen soll der Markt nicht. Das wäre zu schade für alle Beteiligten.“

Bergen

In Bergen hält die Stadt auch weiter an ihren Plänen fest. Nach Beratung mit dem Gesundheitsamt sind die Verantwortlichen optimistisch. Die Eisbahn, die vor dem Rathaus aufgebaut werden sollte, fällt weg. Aber nicht wegen Corona. In der Kürze der Zeit – Plan steht erst seit Ende Oktober – war es nicht möglich, einen Betreiber zu finden. Stattdessen werden Kindereisenbahn und -karussell auf dem Vorplatz aufgebaut. Die Fahrt für Mädchen und Jungen sind kostenfrei. Da die Auflagen für einen Markt im Klosterhof nicht hätten umgesetzt werden können, findet der diesjährige Weihnachtsmarkt (3. bis 5. Dezember) auf dem Marktplatz statt.

„Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept, können 2G sowie 3G umsetzen. Zudem wurde das Personal für den Sicherheitsdienst aufgestockt, sodass wir alle notwendigen Kontrollen durchführen und Auflagen einhalten können“, sagt die Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Für den abgesperrten Bereich bekommt jeder Besucher am Eingang ein Band für das Handgelenk. Das ist sozusagen die Eintrittskarte. Die Farbe der Bänder ändert sich jeden Tag.

Binz

Im Ostseebad Binz lief der Weihnachtsmarkt immer unter dem Motto „Engel, Licht & Meer“. So soll er auch in diesem Jahr heißen und vom 16. bis 19. Dezember stattfinden. Fest steht, dass der Kurplatz und Seebrückenvorplatz die ausgewählten Orte dafür sein werden. Geöffnet werden soll am Nachmittag und am Abend. „Wenn dieser Markt mit Auflagen durchführbar ist, findet er in Binz statt. Dazu müssen zwar noch Details abgesprochen werden, aber laut aktuellem Stand sind wir dabei“, sagt Marikke Behrens von der Kurverwaltung.

Rambin

Der Förderverein Heimatmuseum Rambin plant einen Kreativ-Weihnachtsmarkt am 11. Dezember auf dem Museumsgelände im Ort. „Wir geben nicht auf und lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Manuela Rohloff vom Organisationsteam. Wenn es das Wetter und die Auflagen zulassen, wird der Weihnachtsmann kommen und kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Auch die Kuchen- und Kaffeestände sollen nach draußen verlagert werden. Am 29. November gibt es für die Veranstalter das abschließende Treffen. „Wichtig ist, dass wir uns einen Plan B zurechtlegen. Wir könnten etwa die Weihnachtstüten, die schon für die Kinder gepackt sind, an die Kindergärten verteilen und um eine Spende bitten“, sagt sie.

Dranske

Die Inselborussen, ein Fanclub von Borussia Dortmund, planen zusammen mit Gemeinde und anderen Vereinen im Insel-Norden einen Weihnachtsmarkt in Dranske – die „1. Wittower Weihnacht“ am 5. Dezember. Mit Stockbrot backen, Open-Air-Gottesdienst, Weihnachtsbaum schmücken, Ständen und kleinen Überraschungen. Und zum Abschluss ein Höhenfeuerwerk. Der Erlös des Marktes soll dem gemeinnützigen Verein „KinderLachen009 Rügen“ zugute kommen. Vorsichtsmaßnahmen wie Einbahnstraßenregelung wurden schon vor Wochen in den gemeinsamen Vorbereitungssitzungen besprochen und festgelegt. Das endgültige Treffen findet am Mittwoch statt. „Dieser Markt sollte schon im vergangenen Jahr stattfinden. Wir haben viel Mühe und Herzblut in dieses Projekt gesteckt, deswegen kämpfen wir darum auch bis zur letzten Sekunde“, sagt René Reichard von den Inselborussen.

Gingst

Vorsichtig optimistisch ist hingegen Olaf Klut vom Museumscafé in Gingst. Auf seinem Hof ist am 11. Dezember ein Adventsbasar geplant. „Wir sind uns der aktuellen Situation bewusst und deshalb noch zurückhaltend. Ich habe mich mit dem Marktleiter verständigt. Wir halten vorerst an diesem Termin fest, wollen aber auch einen Plan B in der Tasche haben und würden gegebenenfalls flexibel reagieren“, sagt er.

In der Bevölkerung kommt indes sehr gut an, dass die Veranstalter ihre Märkte durchziehen wollen. „Aufgrund des aktuellen Geschehens habe ich schon damit gerechnet, dass nichts stattfinden wird. Wenn die Märkte so konzipiert sind, dass genug Platz vorhanden ist und sich die Leute an den Vorgaben halten, warum auch nicht“, sagt Josy Lehmann aus Bergen.

Monika Scheel würde Einschränkungen in Kauf nehmen. „Auf Glühwein kann ich verzichten. Auch, dass ich eine Maske tragen müsste oder mich nur in bestimmten Bereichen aufhalten dürfte. Aber gerade für Kinder soll alles Mögliche unternommen werden, um diese Märkte stattfinden zu lassen, sagt die zweifache Mutter.

