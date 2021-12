Binz

Die leuchtenden Engelfiguren begrüßen die Gäste bereits kurz hinter dem Ortseingang von Binz, in vielen Fenstern ist Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, die Restaurants werben mit Glühwein und Ente. Nur mit dem Weihnachtsmarkt soll es auch in diesem Jahr nichts sein.

Mit der Hochstufung in die Corona-Warnstufe „Rot plus“ müssen die Weihnachtsmärkte in Binz und Sassnitz am kommenden Wochenende ausfallen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen geht von einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems aus und veröffentlichte in Absprache mit der Landesregierung eine Allgemeinverfügung, ähnlich derer im Landkreis Rostock.

Mobile Wagen für Corona-Tests

In Binz reagiert man enttäuscht. „Natürlich hätten wir den Weihnachtsmarkt gerne angeboten“, so Tourismusdirektor Kai Gardeja vom Eigenbetrieb Binzer Bucht. „Wir hatten alles bereits gut vorbereitet.“ Ab Donnerstag waren auf dem Kurplatz und dem Seebrückenvorplatz Konzerte vorgesehen, unter anderem mit dem Entertainer Jörg Hinz oder Ingrid Arthur und The Gospel Voices of America, dazu viele Stände mit Geschenkideen und Leckereien.

Ein trauriges Bild: Auf dem Kurplatz in Binz war die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt bereits im Gange Quelle: Stefan Sauer

Zwei mobile Testwagen sollten vor den Eingängen zum Veranstaltungsgelände am Kurplatz postiert werden, um das 2G-plus-Prozedere zu erleichtern. „Die Wagen werden wir in der Fläche einsetzen“, so Kai Gardeja, „So können wir das grundsätzliche Testangebot im Ort weiter verstärken.“ Wie es mit den Veranstaltungen weitergeht, vermag Gardeja nicht zu sagen, das sei abhängig von der Corona-Situation im Landkreis. Geplant ist unter anderem noch der Binzer Mützenzauber zum Jahresende.

Sassnitz: Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt

Auch in Sassnitz hatte man viel Aufwand betrieben, um den Einwohnern und Gästen zumindest noch ein Stückchen Weihnachtsmarkt zu ermöglichen. Das Gelände auf dem Rügenplatz wurde abgezäunt, um kontrollieren zu können, ob die Besucher geimpft/genesen und getestet sind. Verzehrzonen wurden eingerichtet, in denen es auch Mutzen und Glühwein geben sollte – sogar der Weihnachtsmann war vorgesehen. Doch Ralf Berger, zuständig für Kultur in der Hafenstadt, gibt sich kämpferisch.

404 Lichter werden im Advent auf dem Rügen-Platz in Sassnitz für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Der Weihnachtsmarkt fällt allerdings aus Quelle: Maik Trettin

„Wir schwenken sofort um auf einen Wintermarkt im Februar“, sagt Berger. „Der findet dann ebenfalls auf dem Rügen-Platz statt.“ Der Zeitpunkt im Februar erscheine ihm günstig. „Das Impfen geht voran“, meint er. „Im Februar sind auch Ferien, vermutlich werden aber nicht sehr viele verreisen. Da passt es doch gut, so einen Markt anzubieten.“

Den rund 16 beteiligten Schaustellern und Anbietern müsse er absagen. Das sei zwar ärgerlich, aber „es ist doch immer noch besser, eine Alternative im Februar bieten zu können, als sagen zu müssen: Erst im nächsten Jahr wieder zu Weihnachten.“

Theater und Museen: Vorhang runter, Tür zu

Umdenken müssen auch die Museen und Theater. Freizeitaktivitäten drinnen sind verboten. Obwohl das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz gerade erst eine neue Ausstellung eröffnet hat, droht auch hier, dass Besucher sie nicht sehen können. Denn ab Warnstufe Rot plus muss die Tür geschlossen werden. „Wir können das leider nicht ändern und müssen uns daran halten. Wir bedauern aber sehr, dass in diesen Tagen das kulturelle Leben sehr leiden muss“, sagt Martina Deutschländer vom Museum.

Selbst die aktuelle Situation mit 2G und zusätzlichem negativen Testergebnis sei sehr belastend. Denn dadurch würden zusätzlich weniger Leute das Museum aufsuchen. „Wir können nur das Beste hoffen und warten, bis wir wieder voll durchstarten können“, sagt sie.

Von Anne Ziebarth