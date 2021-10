Weihnachtsmärkte auf Rügen finden statt: Diese Corona-Regeln gelten

Rügen

In knapp vier Wochen geht die Vorweihnachtszeit wieder los. Doch soweit wie im vergangenen Jahr, als die traditionellen Weihnachtsmärkte aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, soll es in diesem Jahr nicht kommen. Die Veranstalter sind vorbereitet, so dass es vielerorten bald wieder nach gebrannten Mandeln duften wird und einstimmende Lieder aus den Boxen erklingen werden. Und doch wird es nicht überall so ablaufen, wie es die Besucher vor der Pandemie kannten. Hier eine Auswahl an Märkten, die stattfinden sollen.

Bergen

In Bergen wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben, und zwar am zweiten Adventswochenende vom 3. bis 5. Dezember. Aber nicht auf dem Klosterhof und nicht mit Liveauftritten zwischen Glühweinstand und Schafgehege. So viel kann Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) schon jetzt sagen. „Der Weihnachtsmarkt wird anders als die anderen Male. Das liegt aber nicht an unseren Vorbereitungen, sondern daran, dass es kein Bühnenprogramm geben wird. Es wird auch nicht möglich sein, den Markt so zu stellen, wie wir ihn kennen“, sagt sie.

Der Weihnachtsmann holte zu Beginn des Weihnachtsmarktes 2019 am Bahnhof Bergener Kinder zum Lampionumzug ab. Quelle: Mathias Otto

Deshalb käme der Platz neben der St. Marienkirche nicht infrage. Die einzelnen Stände oder Buden müssten laut Vorgabe und nach aktuellem Stand vier Meter voneinander entfernt stehen. Das heißt, er wird sich ungewohnterweise durch die Stadt ziehen. Dazu gehört auch diese Neuerung: An diesem Wochenende wird es eine Laufspur für Fußgänger geben, also im Einbahnstraßensystem die Stadt rauf und wieder runter. Der Markt wird zudem von einem Wachschutz begleitet, der dafür sorgen soll, dass sich die Besucher an diese Regel halten.

Putbus

Eine Woche zuvor, am ersten Adventswochenende, soll vorweihnachtliche Stimmung in Putbus aufkommen. Was im letzten Jahr geplant wurde, soll nun umgesetzt werden. Der Verein „Freunde schöner Inselfunken“ übernimmt mit Unterstützung der Stadt und Kurverwaltung die Veranstaltung vom 26. bis 28. November. Auf der Schlosswiese, im Rosencafé und in der Schlosskirche sollen sich die Besucher hauptsächlich aufhalten können. Die Zeiten stehen schon fest. Am Freitag ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

In Putbus ist ein großer Markt mit vielen Programmpunkten geplant. Quelle: Uwe Driest

„Wir haben ein großläufiges Gelände gewählt, sodass unsere Weihnachtswelten Putbus nach jetzigen Stand ohne Einschränkungen durchgeführt werden können. Sollte es dennoch Auflagen geben, können wir den Bereich einzäunen und mit Vorkehrungen dafür sorgen, dass dieser Markt auch mit 2G- oder 3G-Regelungen trotzdem stattfinden kann“, sagt Björn Hinze vom Verein.

Auf einer Bühne auf der Schlosswiese sollen viele regionale Musiker oder Gruppen auftreten, darunter der Posaunenchor Garz, die Grundschüler aus Garz oder die Bergener Schülerband Pilgrim. Ebenso eine Feuershow, ein Instrumentenkurs, Ponyreiten, Weihnachtsbäckerei. Dazu Gospelmusik und Krippenspiel in der Kirche. In einem großen Zelt werden außerdem 40 bis 50 Kunsthandwerker ihre Produkte ausstellen. Bei dem ein oder anderen können Besucher über die Schulter gucken und sehen, wie die Produkte entstehen. Das ist ein Bruchteil von dem, was an diesen drei Tagen geboten werden soll. „Wir sind froh, dass wir endlich starten dürfen. Ideen haben wir viele, die werden nun alle umgesetzt“, sagt Björn Hinze.

Binz

Aber auch in anderen Orten auf der Insel ist ein Weihnachtsmarkt geplant. Im Ostseebad Binz lief dieser immer unter dem Motto „Engel, Licht & Meer“. So soll er auch in diesem Jahr heißen und vom 16. bis 19. Dezember stattfinden. Laut Kurverwaltung wird der Markt derzeit vorbereitet, sodass noch keine Einzelheiten genannt werden können. Fest steht, dass der Kurplatz und Seebrückenvorplatz wieder die ausgewählten Orte dafür sein werden. Geöffnet werden soll an Nachmittag und Abend.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mönchgut

Auch auf Mönchgut bereitet man sich auf die Vorweihnachtszeit vor. „Wir können mitteilen, dass wir auch die Durchführung des Mönchguter Weihnachtsmarkts am ersten Adventswochenende vom 27. bis 28. November planen, entsprechend der aktuellen Corona-Vorgaben“, sagt Berit Waschow, stellvertretende Kurdirektorin. Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Unternehmen, die sich in irgendeiner Form beteiligen möchten, können sich noch bei der Kurverwaltung melden.

Sellin

Am vierten Advent plant Sellin einen Weihnachtsmarkt. Laut Planung findet dieser vom 17. bis 19. Dezember in der Warmbadstraße rund um die Kurverwaltung statt. Unter anderem mit Basteln im Saal, Livemusik und Unterhaltung durch DJ Maik Juch. Zwischendurch liest Janet Lindemann Weihnachtsgeschichten. Rund um die Kurverwaltung gibt es Leckereien sowie Heißgetränke zum Aufwärmen und auch verschiedene Verkaufsstände.

Am vierten Advent findet der Weihnachtsmarkt in Sellin statt. Quelle: pocha burwitz

Von Mathias Otto