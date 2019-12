Weihnachtsmannsonderfahrt mit dem Rasenden Roland

Putbus

Zur traditionellen Sonderfahrt mit dem Weihnachtsmann hatten Modellbahnclub Sassnitz und Rügensche Bäderbahn geladen. Der Weihnachtsmann und einer seiner Engel stiegen dem Dampfzug in Posewald zu, wohin ihn ein alter Hanomag gebracht hatte. Im selben Moment endete auch der Nieselregen und die Sonne verschaffte sich Platz am Himmel, freuten sich der Vereinsvorsitzende Horst Thiele (r.) und sein Sohn Andreas.

„Die Zusammenarbeit mit der Rügenschen Bäderbahn läuft ganz wunderbar und dafür sind wir sehr dankbar“, so Horst Thiele. Mit dem Weihnachtsmann zog dann auch Akkordeonspieler Steffen Horn durch den Zug und erfreute die Mitfahrenden. Im 50. Jahr seines Bestehens lädt der Verein zur Modellbahnausstellung am 28. und 29. Dezember in die Regionale Schule Sassnitz in der Geschwister-Scholl-Straße. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Von Uwe Driest