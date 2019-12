Weihnachtsmänner reiten wieder

Ummanz

Am heutigen Sonnabend macht sich das Ummanzer Reitervolk wieder auf, um die Senioren der Gemeinde zu besuchen und ihnen kleine Präsente zu überbringen. Das traditionelle Weihnachtsreiten findet bereits seit den 70-er Jahren in der Gemeinde statt und wird auch durch die neue Inhaberin des Haflingerhofs in Waase weitergeführt. Gemeinsam mit dem Verein „Traditionelles Brauchtum Ummanz“ sind Elena Priglhofer und ihre Helferinnen mit von der Partie.

Insgesamt 150 Ummanzer wollen die Initiatoren in drei Trupps unterstützen. Viele davon hoch zu Ross. Die entfernter gelegenen Ortsteile fährt ein Auto mit Anhänger an. „Wer nicht reiten kann, kann sich auf unseren Kremser setzen“, sagt Elena Priglhofer. Dazu zählt auch sie selbst, denn die gebürtige Russin begann mit dem Reitunterricht erst, nachdem sie den Hof von Norbert Briesemeister vor einem Jahr übernahm. Der heute 80-Jährige nahm im vergangenen Jahr noch selbst aktiv am Weihnachtsreiten teil. Diesmal aber könnte er erstmals zu den Beschenkten zählen.

Vom Schreibtisch in den Pferdestall

Elena Priglhofer lebte mit ihrem aus Bremen stammenden Mann ein Vierteljahrhundert lang in Österreich. Weil es ihren Mann ans Meer zog, wechselten sie vor zwei Jahren nach Rügen. „Eigentlich hatten wir unser Berufsleben beenden und von unseren Ersparnissen leben wollen“, sagt sie. Als sie dann aber vor zwei Jahren zum ersten Mal am Weihnachtsreiten teilnahm, war es um sie geschehen. Ein Jahr lang half sie auf dem Haflingerhof, wo sie konnte. „Ich bin nämlich eigentlich eine Schreibtischtäterin“, sagt die gelernte Betriebswirtin. Als Norbert Briesemeister dann über den Ruhestand nachdachte, entschloss sich das Ehepaar, den Hof zu übernehmen. Wenige Tage nach der Eröffnung im März vergangenen Jahres verstarb ihr Mann jedoch unerwartet.

Das Schicksal wollte es, dass sie tatkräftige Unterstützung erhielt. Yvonne Zackschewski (43) und deren Schwester Anke Freese (40) helfen seither auf dem Hof. Die beiden Schwestern wuchsen im nebenan gelegenen Gutshaus auf. „Jeden Morgen nach dem Aufstehen galt unser erster Blick den Pferden“, erzählen die Schwestern. Im Alter von sechs Jahren durften sie dann endlich reiten. Gemeinsam hübschten sie in den zurückliegenden Monaten den in die Jahre gekommenen Hof auf.

Kater Charly und die Fohlen

Über die Sattelkammer herrscht noch immer Kater Charly und im Aufenthaltsraum steht ein Holzpferd, auf dem schüchterne Kleinkinder erste Reitstunden nehmen können. In dem Raum, der auch gemietet werden kann, gibt es Verkostungen von Stutenmilch. „Gemolken wird nur, was die Fohlen nicht benötigen“, betont Yvonne Zackschewski. So würde den Fohlen nichts entgehen und anders als bei Rindern werden die Fohlen nicht von ihren Müttern getrennt. „Die würden andernfalls auch gar keine Milch mehr geben.“ Im gemauerten und weiß getünchten Stall verbringen zwei Senioren ihren Lebensabend und gleich nebenan tummeln sich zwei Stut- und ein Hengstfohlen. In der Mitte sind zwei große Laufboxen mit Außenbereich für die 14 eigenen und drei Einsteller-Pferde.

Auf dem Reitplatz fällt man weich

Der Reitplatz im Außenbereich weist eine Besonderheit auf. Sein Boden ist mit Teppichschnitzeln bedeckt, die nicht einfrieren können und Wasser nach unten ableiten. „So steht uns der Allwetterplatz rund ums Jahr zur Verfügung“, sagt Elena Priglhofer. Außerdem schone der weiche Untergrund die Gelenke von Mensch und Tier. „Manchmal lassen sich Kinder absichtlich vom Pferd fallen, weil es so schön weich ist“. Regelmäßig besuchen Kinder der Gingster Kita „Löwenzahn“ ihre Lieblingspferde Märchenfee und Funny. „Die mögen sie besonders, weil sie so sanft sind.“ Wer den Huftieren etwas Gutes tun möchte, tut anschließend einen kleinen Obolus in die „Möhrenkasse“, die an der Stallwand hängt.

Zum Weihnachtsreiten treffen sich die Helfer ab acht Uhr auf dem Haflingerhof von Waase, um bei einem Frühstück Organisatorisches zu besprechen und sich zu kostümieren. Auch die Frauen werden dann zu barttragenden Weihnachtsmännern. Um zehn Uhr schwärmen die Trupps dann zu Pferd, Kutsche und Auto aus.

Haflinger Der Haflinger ist ein robustes Freizeitpferd mit einer Widerristhöhe zwischen 138 bis 155 Zentimetern. Wegen ihre hellen Fuchsfarbe werden die Tiere auch als „Lichtfüchse“ bezeichnet. Heimat der Rasse waren ursprünglich die Hochalmen in Südtirol. Daher gelten die Pferde als genügsam, leistungsbereit, gutmütig und nervenstark.

