Rügen

Irgendwie scheint die dunkle Jahreszeit in der Pandemie noch dunkler zu sein. Lichtblick sind dieser Tage die vielen hübschen Weihnachtslichter in den Zentren vieler Gemeinden. Aber gerade auch offenbar von Anwohnern in privater Initiative geschmückte Bäumchen entlang von Durchfahrtsstraßen sind Balsam für die Seele. Sind sie doch irgendwie auch Zeichen von Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Entlang der Schaabe im Norden der Insel finden sich ebenfalls Freiwillige, die Straßenbäume schmücken und Kinder der Bergener Regenbogen-Kitas schmückten den Weihnachtsbaum vor dem Märchenhotel und das Schaufenster der Stadtinfo im Benedixhaus. Den Betrachter rührt vielleicht besonders, dass sich jemand Zeit für eine freundliche Geste nimmt, die komplett uneigennützig ist. Ein Autofahrer freute sich so sehr über das, was er an der B96 zwischen Altefähr und Samtens sah, dass er in der Redaktion anrief. Eine geschmückte Kiefer hatte er am Straßenrand fernab jeder Siedlung gesehen. Da sei ihm förmlich das Herz aufgegangen.

Von Uwe Driest