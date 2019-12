Baabe

„ Baabe klingt“, sagt Brunhilde Grunert (69) und tut es den ungefähr 250 Menschen im Fußballstadion des Sportvereins Blau-Weiß Baabe 50 gleich. Sie hält das frisch gedruckte mehrseite Liedtextbüchlein in der Hand und erfüllt mit klarer Stimme die kühle Luft auf dem Platz. Bereits zum zweiten Mal in Folge organisierte die Kurverwaltung zusammen mit dem Sportverein ein circa zweistündiges Weihnachtssingen für die ganze Familie.

Premiere für Urlauber aus Eutin

Auf der aufgebauten Bühne stehen Mikrophone. Gitarre und Blockflöte geben die ersten Töne. Gleich zu Beginn rücken die Sängerinnen und Sänger dicht an die Musik und werden dabei von Johanna Goldstein ermutigt. Die in der Kurverwaltung angestellte Mitarbeiterin moderiert durch das Programm und stimmt die neuen Lieder an. Sie verteilt klirrende Tamburine an die Gäste. Bei Lied vier, „ Schneeflöckchen, Weißröckchen“, kann sogar der kleine Jacob aus Eutin in Schleswig Holstein loslegen. An Opas Seite hüpft er fröhlich herum und singt, was das Zeug hält. „Ich bin fünf“, sagt er stolz und lacht dabei. Bruder Samuel (9) kann die Liedtexte selbst lesen und strengt sich an. „Wir haben jetzt Ferien und kommen ganz oft nach Rügen und machen hier Urlaub“, weiß er und freut sich auf Weihnachten. „Wir feiern zu Hause und fahren in zwei Tagen wieder ab“, sagt Samuel. Opa Peter Leske (69) freut sich über seine Enkel. „Wir sind zum ersten Mal bei dem Singen dabei“, sagt er und denkt darüber nach, auch im nächsten Jahr zu kommen.

Mit Elchgeweih und Weihnachtsmütze

Für die vier Freunde Martina, Christina, Martina und Jens ist es bereits das zweite Mal. „Es ist so gemütlich hier und die Stimmung ist einfach wundervoll“, heißt es aus dem Quartett. Die Baaber schwärmen vom Weihnachtssingen. „Das Gesangsbuch ist hilfreich und die Kerze, die wir bekommen haben, ist gut zum Ausleuchten der Texte“, sagt die Gruppe. Geschmückt haben sich die Freunde extra für dieses Event. Sie tragen Elchgeweihe aus Stoff und eine Weihnachtsmütze. Familie Grunert aus Baabe ist sich ebenfalls einig. „Wir wohnen seit gut vierzehn Jahren in Baabe und genießen die Beschaulichkeit des Ortes und die gute Stimmung heute Abend“, sagt Brunhilde Grunert (69), die zusammen mit ihrem Mann Manfred (76) dabei ist. „ Baabe ist ein toller Ort und wir können gut mit den großen Orten mithalten“, findet das Paar. Während des Singens geht im Hintergrund die Sonne unter.

Glühwein und Punsch unterm Zeltdach

„Wir haben das Weihnachtssingen schon etwas später gelegt als letztes Jahr“, sagt Uta Donner, Tourismusdirektorin in Baabe. „Es ist im Dunkeln einfach gemütlicher.“ Sie selbst steht in der Masse und singt die Lieder mit. Für alle Besucherinnen und Besucher, die Hunger und Durst haben, organisierte der Verein Blau-Weiß 50 Baabe die Verköstigung. Unter einem Zeltstand gab es heißen Glühwein oder Punsch für die Gäste. Etwas für den kleinen Hunger durfte auch nicht fehlen. Hinter dem Eierpunschausschank singen die Frauen mit und feiern. „Wir freuen uns über die Resonanz in diesem Jahr. Es ist einfach schön um die Weihnachtszeit zusammen zu kommen und gemeinsam zu singen“, finden die Frauen und schicken einen „ Blau-Weiß-Baabe 50“-Frauenpower- Schlachtruf hinterer. Zum Abschluss erklingt das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ und schallt aus dem Stadionrund ins Ostseebad.

Von Christine Zillmer