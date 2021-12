Licht ins Dunkle bringen – das ist in der Weihnachtszeit die Mission von Ralf und Heidrun Funke. Ihr Grundstück in Karnitz auf Rügen ist ein wahres Lichterwunderland. Über 30 000 Lichter sind es in diesem Jahr. Wie viel Arbeit darin steckt und warum das Ehepaar damit tausenden Menschen eine Freude macht.