Die Weiße Flotte passt den Fahrplan ihrer Rügen-Fähre zwischen Glewitz auf Rügen und Stahlbrode auf dem Festland den aktuellen Gegebenheiten an. Da die Rügenbrücke wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten von 14. bis 18. September vollgesperrt sein wird, erhöht die Reederei ihren Takt auf der Fährlinie – „um den Autofahrern eine entspannte An- und Abreise zu ermöglichen“, wir das in Stralsund ansässige Unternehmen informiert.

Zweite Fähre im Einsatz

So werden am Montag, Mittwoch und Freitag zwei Fähren im 20-Minuten-Takt zwischen Rügen dem Festland pendeln – jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag sowie an den genannten Tagen zwischen 6.45 und 10 Uhr sowie 17 und 19.45 Uhr bedient eine Fähre die Tour.

Zum Abschluss noch ein Hinweis der Reederei: Wegen des sicherlich höheren Verkehrsaufkommens könne es zu Wartezeiten kommen kann.

