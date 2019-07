Putbus

Wurden die Teilnehmer des Weißen Dinner in den Vorjahren von der Sonne verwöhnt worden, spielte das Wetter am Sonntag nicht ganz mit. Zwar blieb es trocken, aber ein kühler und starker Wind blies über die Wiese des Putbusser Schlossparks. Die vielleicht 60 Teilnehmer, die dennoch gekommen waren, legten daher die Bekleidungsvorschrift etwas weiter aus und so manche bunte Strickjacke leuchtete aus der weißen Tafel hervor. Ganz in weiß erschien auch der in Marmor verewigte Ortsgründer nicht, der teilweise von grünen Algen überzogen ist. Die auf Einladung des Soroptimist Club Rügen erschienenen Picknick-Freunde aßen und tranken unverdrossen mitgebrachte Speisen. Musikalisch untermalte Udo Seelenbinder mit virtuoser Technik an der Gitarre. Die Umlage zugunsten des Weißen Ringes ergab 215 Euro und die Jugendfeuerwehr von Putbus, die bei Bedarf mit Tischen aushalf, darf sich über 170 Euro freuen.

Uwe Driest