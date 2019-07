Putbus

Obwohl es sich in Putbus auch gut heiraten lässt, steht der Dresscode „Ganz in Weiß“ am kommenden Sonntag nicht für den schönsten Tag im Leben einer Frau. Vielmehr begegnen sich nette Menschen von der gesamten Insel, aber auch der unmittelbaren Nachbarschaft, im Schlosspark von Putbus zum entspannten Schwatz über den Gartenzaun. Von 17 bis 20 Uhr ist Jedermann herzlich eingeladen, beim „Weißen Dinner“ die lange Tafel vor dem Marstall zu verlängern. „Bei musikalischen Untermalung wird gespeist, gelacht, erzählt und gelauscht. Also: packt die Picknickkörbe!“, lädt Organisatorin Christina Wuitschik vom Serviceclub der Soroptimisten Rügener und Gäste zur Teilnahme ein.

Beim „Weißen Dinner“ gelten nur wenige Regeln, aber die sind unumstößlich: Weiße Kleidung und ebensolche Tischdecken, Stühle und Accessoires sind Pflicht. Sollte die Sonne sehr brennen, ist daran zu denken, dass auch Sonnenschirme ins Bild passen müssen. Wer nicht schleppen möchte oder im Urlaub auf der Insel ist, kann für zwanzig Euro eine Sitzgarnitur bei der Feuerwehr Putbus unter Tel. 0151/11437008 bestellen. „Dieses Bürgerevent ist sowohl kostenlos als auch unkommerziell“, betont Christina Wuitschik. Lediglich fünf Euro je Tisch werden für einen guten Zweck erbeten. Den Obolus erhält dem Motto gemäß der Weiße Ring. „Wir wünschen uns, dass sich uns noch viel mehr Einheimische und Urlauber der Insel anschließen und uns bei dem Vorhaben unterstützen, unsere Reihe aus Tischen am ehemaligen Standort des Schlosses zu verlängern.“

Uwe Driest