Weitere Ortsteile angebunden: Zweite Stadtbuslinie nimmt in Sassnitz Fahrt auf

Eine Jungfernfahrt erlebte die Hafenstadt am Montag. Allerdings fand die erste Fahrt der neuen Stadtbuslinie auf vier Rädern statt und auch auf eine Taufe verzichteten die Mitreisenden. Landrat Stefan Kerth ( SPD), Bürgermeister Frank Kracht (Linke) und Ulrich Sehl, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), hatten sich um 7.55 Uhr am Sassnitzer Busbahnhof verabredet, um an der ersten Fahrt der Linie 18 / Stadtbus 2 teilzunehmen.

Der Einladung, an der ersten und daher kostenfreien Fahrt teilzunehmen, war auch ein gutes Dutzend Bürgerinnen und Bürger gefolgt. Darunter der ehemalige Stadtpräsident Norbert Thomas( CDU) und Jörg Piecha vom Grundtvighaus.

Linie erschließt weitere Stadtteile

Anfang Juni hatten Landrat und Bürgermeister den einen Vertrag über die Finanzierung einer neuen Stadtbuslinie unterschrieben. Er habe sich die Linie lange gewünscht und vor zwei Jahren mit der testweisen Anbindung des Stadthafens an den Busbahnhof begonnen, erläuterte Frank Kracht. Mit der neuen Linie würden neben dem Stadthafen auch weitere Ortsteile sowie das Gewerbegebiet angebunden.

Das ehrgeizige Projekt konnte „Dank Ihres Erfindungsreichtums“ gelingen, sagte der Bürgermeister in Richtung Ulrich Sehl. Den Landrat lobte Kracht für die zügige Entscheidungsfindung. Die Zusammenarbeit mit Stadt und Verkehrsbetrieben sei gut, bestätigte auch Stefan Kerth.

In der Woche zwischen 7.55 bis 16.55 Uhr

„Wir reden über mehr und nachhaltigere Mobilität. Hier haben wir das Beispiel für eine gute Praxis“, meinte der Landrat. Die Stadt gebe Geld aus für ihre Bürgerinnen, das könne auch andere Kommunen ermutigen, weitere Angebote zu schaffen. Dafür sollten nun auf Ebene des Landkreises Regeln erarbeitet werden, unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten das möglich sei. „Wir befinden uns am Anfang eines langen Weges“, so Kerth. So werde die Linie zur „Blaupause für die Zukunft“, befand VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl. „Die Strecke ist ein Beispiels dafür, wie man Mobilität in die Fläche bekommt.“

Landrat Stefan Kerth und Bürgermeister Frank Kracht (re.) bestiegen den Bus der neuen Linie zur Jungfernfahrt. Quelle: Uwe Driest

140 000 Euro im Jahr lässt die Stadt sich die Verbesserung für ihre Bürger kosten. Die Stadtbuslinie 1 würden mehr als 100 000 Fahrgäste jährlich nutzen, wodurch Linie sich zum größeren Teil gegenfinanzieren ließe, so Kracht. Das werde auch auf den Betrieb der zweiten Linie zutreffen, hofft er. Die Linie erschließt zehn neu eingerichtete Haltestellen im Stadtgebiet.

Der Stadtbus 2 verkehrt montags bis freitags in der Zeit von 7.55 Uhr bis 16.55 Uhr im Stundentakt und startet seine Runde ab dem Busbahnhof. Sie führt von dort weiter über den Rügener Ring – Granitzer Straße – Mukraner Straße – Stadthafen – Wedding und Rathaus zurück zum Ausgangspunkt. Die Haltestellenansage vom Band nahmen dabei Kinder der Region auf. Für den Umstieg zu den anderen Stadtbussen der Linie 18 und den Regionallinien 13, 14, 22 und 23 sorgen die Anbindungen am Knotenpunkt Busbahnhof.

Alle Haltestellen sollen behindertengerecht werden

Mit dem Start der erweiterten Stadtbuslinie und der damit verbundenen Anbindung des Wohngebietes entlang der Mukraner Straße bedient die Linie 22 Serams – Sassnitz nicht mehr die Haltestellen Neuer Friedhof, Mukraner Straße und Seniorenheim und wird stattdessen über die Haltestelle Friedhof (B 96) geleitet. Sparkasse, Wochenmarkt und Rügen-Galerie seien künftig im Halbstunden-Takt erreichbar, schwärmt der Bürgermeister. Künftig könnten Einwohner beispielsweise einen Spaziergang zum Hafen unternehmen und mit dem Bus zurückfahren.

An diesem Tag steigen in der Arkona Straße zwei Frauen zu. „Ich bin sehr froh über die neue Linie“, sagt Angela Biederstaedt (60). „Ich schaffe den Berg nicht mehr und hoffe, dass die Einheimischen das Angebot auch annehmen.“ Die beiden Damen möchten zur Mukraner Straße und fragen, wie sie wohl zurückkommen. Es gibt nämlich keinen Bus in der Gegenrichtung. „Sie steigen einfach wieder ein und fahren die Ringstrecke bis zu ihrem Einstiegspunkt weiter“, lautet daher die Antwort. Auch die Haltestellen hat der Bürgermeister im Blick: „Wir wollen in den kommenden drei Jahren alle Haltestellen behindertengerecht machen“, so Kracht. Auch Anregungen nach der Aufstellung weiterer Bänke im Stadtgebiet „nehme ich mit“. „Jetzt kommt der schönste Teil der Fahrt“, kündigte er an, als der Bus in Richtung Hafen abbog.

Lob auch vom Verkehrsclub

„Der Fahrplan könnte noch besser mit den Bahnverbindungen abgestimmt werden“, findet Jörg Piecha. „Wenn die Merkelstraße fertiggestellt ist, wollen wir Zeiten und Route noch einmal abstimmen“, sagte VVR-Betriebsleiter Ronald Keil zu. Für Uwe Dalski, der sich dem einstündigen Rundkurs angeschlossen hatte, bedeutet die Linie „auf jeden Fall eine Bereicherung“.

Auch der ökologische Verkehrsclub Deutschland ( VCD), der die Verkehrspolitik im Landkreis kritisch begleitet, sieht eine „Chance“ in der neuen Stadtbuslinie. „Mit dieser Linie werden Wohngebiete besser erschlossen sowie der Sassnitzer Stadthafen wochentags unmittelbar durch den VVR-Busverkehr bedient“, lobt Sprecherin Claudia Lorenz. Alle wichtigen Versorgungs- und Einkaufseinrichtungen sowie das Rathaus der Stadt seien nun unmittelbar durch die beiden Stadtbuslinien angebunden.

Vorteil auch für Touristen

Gleichzeitig seien die beliebten Läden und Angebote im Sassnitzer Stadthafen durch drei neue Haltestellen für Touristen gut erreichbar. „Erst im Jahr 2017 wurde die bisherige Stadtbuslinie 18 wegen Sparauflagen des Landkreises auf einen 60 Minuten-Takt ausgedünnt, womit auch wichtige Anschlüsse am Bahnhof Sassnitz nicht mehr funktionierten“, so Lorenz. Jetzt gelte es, das Angebot gut zu bewerben, „damit noch mehr Sassnitzer Bürgerinnen und Bürger auf diese umweltfreundliche Mobilitätsform umsteigen“.

Ulrich Sehl kündigte schon mal einen zeitlich befristeten Rabatt für die Tagesnetzkarte an. Zudem wollen die VVR ab dem kommenden Montag den normalen saisonalen Fahrplan wieder in Kraft setzen. Dann sollen auch die RADzfatz-Busse schneller werden, indem sie weniger Haltestellen anfahren.

Von Uwe Driest