Rügen

Doch keine Weihnachtsmärkte in Göhren, Garz, Sellin und Sassnitz: Nachdem bereits das Ostseebad Mönchgut seine vier Weihnachtsmärkte an den Adventswochenenden in Thiessow, Middelhagen, Gager und Groß Zicker abgesagt hat, blasen nun auch die Ostseebäder Göhren und Sellin sowie die Städte Garz und Sassnitz ihre Veranstaltungen ab. So findet der für dieses Wochenende angekündigte Weihnachtsmarkt am Kurpavillon des Ostseebades Göhren nicht statt.

Eventuell als Wintermarkt in Teilen nachholen

Aufgrund der seitens der Landesregierung am Mittwoch mitgeteilten verschärften Regelungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Weihnachtsmärkten müsse man den Mönchguter Weihnachtsmarkt in Göhren leider absagen, informierte die Kurverwaltung als Veranstalter.

„Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. Sollte es die Corona-Lage im Laufe des Winters zulassen, ist es angedacht, diesen eventuell als Wintermarkt in Teilen nachzuholen“, so Event-Chefin Berit Waschow von der Kurverwaltung.

Entscheidung zum „Strandkorbsilvester“ noch nicht gefallen

Bezüglich der Veranstaltung „Strandkorbsilvester in Göhren“ sei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen. Noch hält die Gemeinde an dem beliebten Treiben zum Jahreswechsel fest. Der Strandkorbsilvester ist vom 29. bis 31. Dezember jeweils ab 11 Uhr am Kurplatz geplant. Schon seit Jahren erfreut dort mittelalterliches Marktgeschehen mit Feuershows, Gaukelei, mittelalterlicher Musik, Handwerksvorführungen und passenden Ständen mit Speis und Trank die Besucher. Auch in diesem Jahr soll es am Silvesterabend ab 19 Uhr entspannte Klänge mit DJs auf der Bühne am Kurplatz sowie ein Höhenfeuerwerk von der Seebrücke um 24 Uhr geben.

Putbusser Markt an drei Standorten

In Putbus läuft es hingegen wie geplant: Dort eröffnen am Freitag die „Putbusser Weihnachtswelten“ vom 26. bis 28. November, die der Verein „Freunde schöner Inselfunken“ zusammen mit der Kurverwaltung der Stadt und vielen Helfern organisiert hat. Bis Sonntag können die Besucher an drei verschiedenen Standorten vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Los geht es am Freitag um 13 Uhr im Schlosspark (bis 20 Uhr). Am Sonnabend kommt noch das Rosencafé (11 bis 18 Uhr) als Veranstaltungsort hinzu, am Sonntag die Kirche (14 bis 17 Uhr). Es wird eine Umzäunung der Veranstaltungsflächen geben und es gilt die 2G-Regel.

Binz hält an Plänen für Weihnachtsmarkt fest

Auch im Ostseebad Binz hält man noch an seinen Plänen fest, informiert die Kurverwaltung. Der Binzer Weihnachtsmarkt soll traditionell unter dem Motto „Engel, Licht & Meer“ Gäste und Einheimische anlocken. Er wird vom 16. bis 19. Dezember seine Pforten öffnen und in diesem Jahr am Kurplatz und am Seebrückenvorplatz stattfinden. Geöffnet werden soll am Nachmittag und am Abend.

„Wir wollen keinen Gast ausschließen“

Den Selliner Weihnachtsmarkt, der vom 17. bis 19. Dezember in der Warmbadstraße rund um die Kurverwaltung geplant war, wird es hingegen nicht geben. Grund sind auch hier die vorgegebenen neuen Corona-Regeln. „Wir wollen auf dem Markt keinen Gast ausschließen“, erklärte Tourismusmanager Conrad Bergmann. Es sei sehr schade, da alles schon durchgeplant und die Freude groß gewesen sei, in der Vorweihnachtszeit endlich wieder gemütlich beieinander zu sein. Diese Atmosphäre wäre aber bei 2G am Einlass und bei Kontrollen mit Sicherheitsdienst vermutlich gestört.

Kein traditionelles Feuerwerk auf der Seebrücke

Auch der Wintermarkt zum Jahreswechsel am Vorplatz der Seebrücke Seebrücke fällt aus diesen Gründen aus. Weiterhin wurde auch das große Silvesterfeuerwerk der Kurverwaltung am 31. Dezember an der Seebrücke abgesagt.

Großes Bedauern auch in der ältesten Stadt Rügens: „Leider muss auch der Garzer Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende schweren Herzens abgesagt werden. Die aktuelle Corona-Lage lässt keine andere Entscheidung zu“, teilte Bürgermeister Sebastian Koesling mit.

Bühne am Burgwall wird weihnachtlich dekoriert

Wie im letzten Jahr soll die Freilichtbühne am Garzer Burgwall wieder geschmückt werden. Quelle: Stadt Garz

Als kleiner Ausgleich werde ab Sonnabend, 27. November, wieder die Bühne am Burgwall weihnachtlich dekoriert. Zudem wurden in den Hauptstraßen kleine Weihnachtsbäume an den Straßenlaternen angebracht.

„Diese Aktion kam schon letztes Jahr bei unseren Bürgern gut an, selbstständig haben die Anwohner geschmückt“, so Koesling. Der Bürgermeister hofft, dass ab dem Frühjahr, beginnend mit dem Osterfeuer, wieder die üblichen Veranstaltungen in Garz möglich sind.

Abgesagt wurde auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt Sassnitz an diesem Wochenende vom 26. bis 28. November aufgrund der aktuellen Verordnungen im Land. Mit diesen Auflagen und Bestimmungen sei der ehrenamtliche Verein nicht in der Lage und nicht gewillt, die Veranstaltung entsprechend abzusichern und durchzuführen, teilte der Vorstand des Sassnitzer Gewerbevereins als Veranstalter mit.

„Wir wollen eine Veranstaltung durchführen, bei der sich alle in der Vorweihnachtszeit treffen, gemeinsam an unserer Parade teilhaben und bei einem Glühwein der Musik und dem Theater lauschen können. Der Weihnachtsmann möchte den Kindern direkt in die Augen sehen, wenn die Kleinen ihre Gedichte vortragen. Alles das ist nun nicht möglich und deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, heißt es auf der Homepage der Stadt Sassnitz. „Viele Dinge haben wir in den letzten Wochen vorbereitet, so viele Stunden gebastelt, gebaut, Geschenke gepackt und viel Spaß gehabt, mit großer Vorfreude auf euch.“

Der Vorstand habe aber auch beschlossen, die Veranstaltung, sofern es im Frühjahr möglich ist, als Weihnachtsmarkt 2.0 oder Frühlingsmarkt nachzuholen.

Von Gerit Herold