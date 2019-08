Sassnitz - Schiffselektronik der „Arkona“ spielte bei WM verrückt Für Klaus-Peter Blum und sein Miniaturschiff war die Weltmeisterschaft im ungarischen Bank nach wenigen Sekunden vorbei. Die Defekthexe hatte zugeschlagen. Jetzt baut er ein neues Schiffsmodell.

Klaus-Peter Blum nimmt das Modell des Mehrzweckschiffs „Arkona“ in seiner heimischen „Werft“ in Sassnitz auseinander. Bei der Weltmeisterschaft der Schiffsmodellsportler in Ungarn hatte die Elektronik des Modells völlig verrückt gespielt. Quelle: Maik Trettin