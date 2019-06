Binz

2017 war die Sandburg im letzten Moment zusammengebrochen, doch in diesem Jahr soll der Weltrekord gelingen. Die riesige Sandburg in Binz auf Rügen, die als größte der Welt ins Guinness Buch der Rekorde einziehen soll, steht kurz vor der Fertigstellung. „Wir haben vor vier Wochen angefangen, nun ist die kritische Phase überstanden“, sagt Martin de Zoete, künstlerischer und technischer Leiter des Projekts. Bis Mittwoch soll alles fertig sein.

Einzig die für Montag angekündigten Gewitter bereiten noch ein paar Sorgen. Regen sei zwar kein Problem, ein möglicher Blitzeinschlag aber schon.

Künstler versuchen in Binz auf Rügen, die größte Sandburg der Welt zu bauen.

Das Prachtexemplar in Binz entsteht aus über 9000 Tonnen Sand, der lediglich mit Wasser unter hohem Druck verdichtet wird. Der Durchmesser am Fuße der Burg beträgt 27 Meter. In der Mitte sind es circa 16 Meter. Mit 17,50 Meter könnte sie die im Guinness Buch stehende Höhenmarke von 16,68 Metern fast einen Meter überragen.

