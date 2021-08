Göhren

Der im Ostseebad Göhren entstandene und mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ des Göhrener Filmemachers Christoph Eder über die Entwicklung und Konflikte des Ortes, der Ende Juni auf Rügen Premiere feierte und ab 12. August in die deutschen Kinos kommt, schlägt auf der Insel hohe Wellen. Die OSTSEE-ZEITUNG hatte in dem Beitrag „Wie ein Film die Insel verändern könnte“ berichtet.

Investor und Hotelier Wilfried Horst, Waldhotel Göhren, spricht diesbezüglich nun von der „Nordhang-Lüge“. „Ich werde beschuldigt, vorsätzlich ein Waldstück abgeholzt zu haben und gerodet zu haben. Dieses ist falsch.“ Nach einem Hangrutsch habe es eine Abflachung des Geländes gegeben, um die Sicherung des Hanges wieder herzustellen. Dies hatte zur Folge, dass die Bäume entfernt werden mussten gemäß verschiedenen Gutachten, die die Gemeinde in Auftrag gegeben hat. Die Bäume seien nicht wegen einer besseren Aussicht für das Hotel gefällt. Sie seien krank gewesen, man habe der Verkehrssicherungspflicht nachkommen müssen, so Horst. Der Hang war im April 2008 abgerutscht.

Fällungen von den Behörden genehmigt

Als Grundstückseigentümer hatte das Waldhotel Göhren bereits im Dezember 2005 einen Antrag auf Waldumwandlung bei den zuständigen Behörden gestellt. Dieser wurde vom Nationalparkamt Rügen, Biosphärenreservat Südost-Rügen und von der Landesforst 2007 genehmigt mit der Auflage, eine Aufforstung der doppelten Fläche nahe Putbus vorzunehmen. Kosten: 20 242 Euro. Es sei auch eine zusätzliche Zahlung als Ausgleichsmaßnahme in Höhe von 10 195,20 Euro vereinbart worden. „Das gesamte Vorhaben war somit genehmigt und ohne Zweifel legal“, so Horst. Im Film werde „das Entfernen der Bäume als reißerische und ominöse Sensation instrumentalisiert“. „Es wurde eine Kontroverse geschaffen, die keine stichhaltigen Argumente bereithält“, meint Horst.

Er kritisiert weiter die Äußerungen von Bürgermeister Torsten Döring (SPD) zum Thema Parkhaus, dass der Ort gerade einmal 20 000 Euro im Jahr Pacht für das Grundstück bekomme. Die Gutachter hätten seinerzeit zu einer dringenden Hangstabilisierung geraten und drei Vorschläge unterbreitet. „Der erste Vorschlag war, dass sämtliche Bäume entfernt werden müssen und der gesamte Bereich mit einem Geotextil bespannt wird oder aber im Hinblick auf das angedachte Vorhaben der Gemeinde, dem Parkhausneubau, in diesem Bereich die Sanierung mit einfließen zu lassen. Die Rückseite des Parkhauses sollte als Stützwand für den gefährdeten Hang fungieren. Die Kosten wurden mit ca. 1,5 bis 1,8 Millionen Euro beziffert“, so Horst. Die Gemeinde entschloss sich, diese Fläche und den Betrieb des Parkhauses zu vergeben – letztendlich an die von Wilfried Horst gegründete PG Parkhaus GmbH.

Millionenbetrag für die Hangsicherung

„Es wurde ein entsprechender notarieller Vertrag, den die Gemeinde durch ihre Anwälte erarbeiten lassen hat, erstellt und abgeschlossen. Daraufhin wurde zuerst die erforderliche Bohrpfahlwand mit einem Millionenbetrag für die Hangsicherung erstellt. Danach erfolgte erst die Errichtung des Parkhauses“, so Horst. Die Parkhausgesellschaft habe zudem den neuen Fußgängerweg von der Strandstraße in Richtung Bahnhof auf eigene Kosten in Höhe von 200 000 Euro errichtet und der Gemeinde übertragen.

„Sämtliche beantragte Baugenehmigungen sind von der Gemeinde positiv beschieden und nicht nur von vier Gemeinderatsmitgliedern. Wir leben in einer Demokratie, bei der Mehrheitsergebnisse entscheidend sind und nicht das Wunschdenken einzelner BILG-Mitglieder“, so Horst. Die BILG ist die „Bürgerinitiative für ein Lebenswertes Göhren“, von der seit der letzten Kommunalwahl nun vier Mandatsträger im Parlament sitzen, die jetzt die Mehrheit bilden. Den Weg dorthin zeigt der Film.

Knappe Entscheidung zum Parkhaus im Jahre 2010

Der Gemeinderat hatte 2010 mit 6:5-Stimmen grünes Licht für den Bau eines Parkhauses mit 240 Stellflächen und den eines Schrägaufzuges gegeben. Gegen das Projekt war ein Bürgerbegehren gestartet, das wegen Verfristung abgeschmettert wurde. Denn der eigentliche Beschluss zum B-Plan Nr. 5 „Nordstrand“ mit Parkhaus und Schrägaufzug stammte schon aus dem Jahre 2006 und war rechtskräftig. Den Lift baute und betreibt die Kurverwaltung.

Früher hatte die Gemeinde über die Parkflächen am Hang 80 000 Euro im Jahr eingenommen. Im Jahre 2013 hatte sie diese per Erbbaupachtvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 40 Jahren und einer Option für viermal zehn weitere Jahre der Parkhaus GmbH überlassen für die besagten 20 000 Euro Pacht im Jahr. Auch darf die Gemeinde keine Parkflächen am Nordstrand betreiben.

Da sich die Gemeinde nicht an die Verträge gehalten habe, hat der Pächter sie verklagt, so Horst. 380 000 Euro Schadensersatz stünden im Raum. Die Gemeinde hatte auf dem Parkplatz an der Bowlingbahn die Automaten zwar dicht gemacht, der Platz blieb aber zugänglich. Besucher konnten quasi kostenlos parken in Sichtweite des neuen Parkhauses. Inzwischen ist der Parkplatz gesperrt.

Im September ist der Gerichtstermin

Im September ist der Gerichtstermin, wo es um die dauerhafte Schließung des Parkplatzes und erst einmal um einen Teilbetrag in Höhe von 20 000 Euro gehe, so Horst. „Wenn das entschieden sei, gehe es um den Schadensersatz für das letzte und vorletzte Jahr. Wir holen uns jeden Pfennig zurück. Wir ziehen das jetzt durch, weil die Gemeinde beratungsresistent ist und sich an nichts hält“, kündigt Wilfried Horst an. Göhren hatte sich Rechtsbeistand bei der Potsdamer Kanzlei von Staranwalt Peter-Michael Distel geholt.

Zoff und Zank am Nordhang zwischen Gemeinde und Wilfried Horst gibt es schon seit vielen Jahren, in denen sich die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat immer wieder änderten. Heftige Kritik gab es, als das Waldhotel 2005 die Fläche oberhalb des Hanges von der Gemeinde kaufte und sich das Bild des Nordhanges erheblich veränderte. Damit dort gebaut werden konnte, musste die Waldfläche in eine Parkfläche umgewandelt werden, was 2007 genehmigt wurde. Dass dort massiv Bäume abgeholzt wurden, sah der Leiter des Forstamtes Abtshagen-Rügen als Ursache für den späteren Rutsch, da die Bäume dem Hang Stabilität gegeben hätten, indem sie die Feuchtigkeit aus dem Boden aufnahmen.

Mit dem Erlös des Grundstücksverkauf wollte die Gemeinde ihren Eigenanteil für den Ausbau der Waldpromenade finanzieren. Seinerzeit waren auch gestaffelte und offene Parkterrassen im Gespräch. Doch der Hangrutsch änderte die Pläne. Im April 2008 waren im Bereich des vorspringenden Bergrückens östlich der Waldstraße in Höhe der Villa „Hanni“ etwa 30 bis 50 Zentimeter dicke Deckschichten einer Fläche von jeweils 10 mal 10 Metern bis auf die alte Bahnhofstraße hinab abgerutscht.

Wiederherstellung der Hangentwässerung

Auch in den sechziger Jahren hat sich am Hang schon ein größerer Erdrutsch ereignet, bei dem die alte Bahnhofstraße verschüttet und schließlich die neue angelegt wurde. Grund: Wegen der vielen Quellen im Hang hatte sich die Oberfläche vom Hang gelöst. Auch 1999 und 2011 gab es Rutschungen. Nach 2008 waren zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um den Hang zu entlasten. Dazu gehörten Abschrägungen der unteren Bereiche, Wiederherstellung der Hangentwässerung und Entwässerung der gesamten Elisenstraße, des Gartenwegs und der Waldstraße, so dass der Wasserdruck auf den Hang vermindert werden konnte. 2010 wurde die Treppenanlage aus Richtung Waldstraße und Promenade hinunter zum Kleinbahnhof fertiggestellt. Zur Hangbefestigung wurden im ersten Bauabschnitt Gabionen gebaut. Um das Regenwasser in den Griff zu bekommen, wurden zusätzlich Drainagen entlang des Abstieges verlegt.

Der Film „Wem gehört mein Dorf“ ist jeden Sonnabend um 19 Uhr im Waldkino Göhren auf dem Gelände des Regenbogencamps zu sehen. Regisseur Christoph Eder will mit seiner Doku seine persönliche Sicht der Vorgänge in seinem Heimatort wiedergeben.

Von Gerit Herold