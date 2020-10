Bergen

Schmerzliche Erfahrungen hätten die Insulaner nach der Wende gemacht, aber auch neue Chancen ergriffen, berichtet der Bergener Stadtbote in seiner Sonderausgabe „30 Jahre Wiedervereinigung in Bergen auf Rügen“. Dazu zählten Gründungen von Existenzen ebenso wie die des Nationalparks Jasmund. Zeitzeugen erzählen von regelmäßigen Friedensandachten im Herbst 1989 in der Marienkirche. Dort sei der Andrang teilweise so stark gewesen, dass die Reden über Lautsprecher ins Freie übertragen werden mussten. Der Küster Gerd Subklew stellte jungen Musikern um die Familien Zerning und Jelen den Heizungskeller der Kirche als Probenraum zur Verfügung. Daraus entstand „Küsters Kellerband“ ( KKB), die sich ebenfalls politisch engagierte. Am 11. November forderten 3000 Menschen auf dem Karl-Marx-Platz, der heute wieder Markt heißt, einen reformierten Sozialismus. Organisiert hatte das Walter G. Goes und Frieder Jelen, Farigund Biermann sowie der inzwischen verstorbene Udo Timm leisteten Beiträge.

In der Marienkirche fanden regelmäßige Friedensandachten statt. Quelle: Museum

Anzeige

Nach dem Mauerfall hätte dann sonnabends die Hälfte der Schüler gefehlt, weil sie mit den Familien in den Westen gefahren waren, um ihre hundert Euro Begrüßungsgeld abzuholen. Und später musste die Kreissparkasse Rügen schließen, weil sie keine D-Mark mehr hatte. Nachdem druckfrisches Geld eingetroffen war, zahlten die Bänker bis 21 Uhr abends 610 000 DM aus. Brot kostete vor der Wende 62 Pfennig und danach 2,85 DM. Schokolade und Kaffee wurden hingegen billiger. Insgesamt sollen die Preise auf Rügen höher gewesen sein, als im Westen.

Veranstaltungen laufen mehrmals wegen geringer Personenzahlen

Das runde Jubiläum feiert die Stadt von Freitag bis Sonntag mit einem bunten Programm, zu dem sie Gäste und Einwohner einlädt. Im Europa- und Kulturausschuss seien Ideen gesammelt worden, die wegen der Pandemie teilweise wieder verworfen werden mussten, so Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Wir waren ständig mit neuen Verordnungen konfrontiert. Das ursprünglich geplante Bühnenprogramm mit Berichten von Zeitzeugen sowie Konzerte im Klosterhof mussten wir leider ersatzlos streichen. Aufgrund der Auflagen können nur kleinere Veranstaltungen stattfinden.“

Programm 30 Jahre Wiedervereinigung Freitag, 2. 10. um 18 Uhr im UC Kino (Real-Markt). „Wir haben auch gelacht“. Alexander G. Schäfer, Sohn des 1923 in Neukölln geborenen Schauspielers Gerd E. Schäfer bietet Kostproben großer ostdeutscher Satiriker. Eintritt frei. Anmeldungen im Museum, Tel. 03838 – 31 91 909 oder poier@stadt-bergen-auf-ruegen.de. Sonnabend, 3. 10. 10 Uhr, MIZ. Puppentheater „Max & Moritz“. 10.30 Uhr, Marienkirche. Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit mit Pröpstin Helga Ruch, Bürgermeisterin Anja Ratzke und Stadtpräsidentin Kerstin Kassner. 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr, Museum im Klosterhof. Ausstellungseröffnung „Von der friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit“. Anm. an museum@stadt-bergen-auf-ruegen.de oder Tel. 03838-252226. 15 Uhr , MIZ, Puppentheater „Max & Moritz“. Anm. info@miz-bergen-auf-ruegen.de oder 03838-8228270. 17 Uhr und 20 Uhr, UC Kino (Real-Markt), Film „Ballon“. Eintritt frei. 19.30 Uhr Feuerwerk auf dem Markt mit Bürgermeisterin und Stadtpräsidentin sowie musikalischer Untermalung durch den Bläserkreis) Sonntag, 4. 10., 15 Uhr, UC Kino (Real-Markt). Film „Go Trabi Go“ Teil 1 und 2.

Um die geltenden Auflagen einzuhalten, habe sich die Stadt aber entschieden, einige Veranstaltungen aufgrund der nur gering zugelassenen Personenzahl mehrmals stattfinden zu lassen. „Wir haben leider keine ausreichend großen Räumlichkeiten, um vielen Personen gleichzeitig die Teilnahme zu ermöglichen“, so Ratzke. So dürfen im MIZ nur 15 Personen und im Museum 12 Personen gleichzeitig teilnehmen. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung allen Interessierten, sich vorher anzumelden.

„Wir haben auch gelacht“

Das Programm beinhaltet unter anderem einen Auftritt von Alexander G. Schäfer im UC Kino bei freiem Eintritt. Der Sohn des 1923 in Neukölln geborenen Schauspielers Gerd E. Schäfer bietet am Freitag unter dem Titel „Wir haben auch gelacht“ Kostproben großer ostdeutscher Satiriker. Die Kino-Betreiber laden zudem zu zwei Filmen. Am Sonnabend läuft der Polit-Thriller „Ballon“ gleich zweimal und am Sonntag gibt es beide Teile von „Go Trabi Go“.

Das Stadtmuseum Bergen zeigt die Sonderausstellung „Von der friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit“. Quelle: Museum

Am Sonnabend lädt zudem das Bergener Stadtmuseum bei freiem Eintritt in den Klosterhof zur Eröffnung der Ausstellung „Von der friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit“. Zeitungsartikel und Dokumente ergänzen die Plakatausstellung und veranschaulichen die Geschehnisse auf der Insel Rügen.

Pferdetheater , Bluesrausch und Ostrock von Berluc

Ein Initiativkreis aus Bürgern und Geschäftsleuten der Stadt organisierte zudem ein Familienfest in der Waldbühne am Rugard. „Wir holen nicht nur unsere DDR-Lieblings-Bands, sondern auch das wohlschmeckende Essen auf die Bühne. Lassen Sie sich in die Zeit zurückversetzen mit Soljanka, Blechkuchen nach DDR-Rezepten und der klassischen Bratwurst“, versprechen die Veranstalter. Neben einem kleinen Pferdetheater zählen die Auftritte der Gruppe Blues Rausch und der Ostrocker von Berluc zu den Highlights. Für die Band, nach dem Stadtteil Berlin Luckenwalde benannt, ist die Bühne auf dem Rugard kein Neuland. Geöffnet ist von 14 bis 22 Uhr ebenfalls bei freiem Eintritt. Zur Waldbühne fährt ein kostenfreier Shuttle des VVR.

Sonnabend auf der Waldbühne 14 Uhr, Clown Maxxx, Kinderschminken, Airbrush- und Glitzer-Tattoo, Luftballonmodelage. 14.15, Uhr kleines Pferdetheater. 15 Uhr, Tanzshow mit Clown Maxxx und Disneyfiguren. 17.30 Uhr, Fanfarenzug. 18.15 Uhr, Stadtwache Stralsund. 18.30 Uhr, Musik mit Blues Rausch. 20.30 Uhr, Ost-Rock mit Berluc („Hallo Erde hier ist Alpha“). Dazwischen Basti Retzlaff und DJ Knorke.

Bereits um 19.30 Uhr laden Bürgermeisterin und Stadtpräsidentin zum vorgezogenen Finale auf dem Markt mit Feuerwerk und musikalischer Untermalung durch den Bläserkreis.

Von Uwe Driest