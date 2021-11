Ostseebad Binz

Der November ist die ideale Zeit für unerklärliche Phänomene, Spuk, weiße Frauen, und: Klopfgeister. So geschehen in der jüngsten Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend in der Binzer Kurverwaltung. Getagt wurde corona-konform im Konferenzraum im Obergeschoss.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbene ehemalige Bürgermeisterin Gisela Lemke nahm die Sitzung ihren normalen Gang. Doch dann: Klar vernehmbare Klopfzeichen am Fenster. Stille im Saal. Ein kurzes Räuspern, verlegenes Gelächter, die Sitzung wurde fortgesetzt. Wenig später klopfte es erneut, laut und deutlich „Tok tok tok“.

Wer klopft an das Fenster im ersten Stock?

„Wir sind im ersten Stock“, bemerkte der Vorsitzende Mario Kurowski tonlos. Bauamtsleiterin Romy Guruz rückte mit dem Stuhl vom Fenster ab. Bürgermeister Karsten Schneider ergriff die Initiative und machte sich am Fenster zu schaffen. Durch den gekippten Spalt waren Stimmen zu hören. Immerhin kein Geist. Nein, es war der Fahrer eines Schwerlasttransportes, der sich bis zur Kurverwaltung durchgefragt hatte und nun mit einem ausgeklappten Zollstock ans Fenster klopfte. Das geparkte Auto einer Hoteldirektorin stand im Weg. Erleichtertes Gelächter.

Von Anne Ziebarth