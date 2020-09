Wer will im Drachenboot auf dem Selliner See mitpaddeln?

Sellin

Es ist schon ein Hingucker am Selliner Hafen: das weiß-orangefarbene Boot mit über 12 Metern Länge. Sieben Männer haben angepackt, um es auf dem Fahrgestell zur Slipanlage zu rollen. Vorsichtig wird das Drachenboot zu Wasser gelassen. Neugierig gucken Besucher des Räucherschiffes „Roland“ herüber und beobachten das Treiben. Einige Schaulustige haben sich am Kai versammelt. Um sich das Training mit dem Drachenboot auf dem Selliner See einmal anzusehen, ist Familie Bugenhagen extra zum Hafen gekommen. „Das ist doch toll. Schön, dass so was hier gemacht wird, das passt gut hierher“, finden die Selliner.

Anzeige

Seit ein paar Wochen treffen sich immer dienstags am späten Nachmittag ein paar Enthusiasten am vor zwei Jahren neu eröffneten Wasser-Wander-Rastplatz des Ostseebades, um Drachenboot zu fahren. „Mittlerweile sind wir so 15 Leute. Die meisten kommen aus Sellin. Es sind aber auch Mönchguter dabei“, freut sich Olaf Westphal. Er ist der Kapitän der Mannschaft, die erst noch eine richtige werden will.

Weitere OZ+ Artikel

Sektion Drachenboot etablieren

In Sellin soll eine Sektion Drachenboot etabliert werden. Das Boot dazu hat der Gesundheitssportverein GSV der CJD Fachklinik Garz zur Verfügung gestellt. Der GSV hat schon eine lange und erfolgreiche Tradition im Drachenbootsport. Olaf Westphal hat sich von den erfahrenen Trainern dort beraten und alles zeigen lassen. Jetzt können auch Insulaner im Südosten der Insel die beliebte Mannschaftssportart unter freiem Himmel kennenlernen. Zum wöchentlichen Training in Sellin findet sich inzwischen regelmäßig eine bunte Truppe ein. Die meisten Freizeitsportler sind pure Anfänger und saßen noch nie in einem Drachenboot. Das Team mit Mitgliedern fast jeden Alters besteht hauptsächlich aus Männern und einer Hand voll Frauen.

Eine von ihnen ist Berid Zabel. „Ich fand Drachenbootfahren schon immer toll, wenn ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich habe jetzt zwei Mal mitgemacht, es macht Spaß“, so die 57-Jährige. Im Schlepptau hat sie wieder ihre Kollegin von der Selliner Kurverwaltung Kathleen Heinisch. Mit im Boot sitzt auch Bürgermeister Reinhard Liedtke, der das ganze Projekt mit angeschoben hat.

20 Paddler passen ins Boot

Noch ist das Drachenboot aber nicht voll. Das bietet immerhin 20 Paddlern Platz. „30 Leute in der Trainingsgruppe zu haben, wäre gut, es können ja nicht immer alle kommen“, weiß Olaf Westphal. Auch wenn es erst einmal um das Erlernen der Sportart und den Freizeitspaß geht, könnten langfristig auch Wettkämpfe bestritten werden. „Vielleicht kann man sogar mal eine zweite Leistungsgruppe aufmachen“, so Westphal, der gern Wassersport treibt und segeln kann. Beim Drachenbootsport komme es auf Ausdauer und Kraft an, aber auch auf die richtige Paddeltechnik. Diese demonstriert Olaf Westphal, als alle im Boot sitzen: „Das Paddel muss senkrecht stehen, bevor es eintaucht. Wir stechen vorne ein und ziehen zurück. Und erst im letzten Moment wird der Arm eingeknickt. Wir arbeiten aus der Hüfte.“ Wichtig sei auch ein Gleichgewicht im Boot, also dass alle gut platziert werden. „Das hat beim letzten Mal noch nicht so gut geklappt“, meint der Coach.

Los geht’s: Die Paddler starten zur Tour über den See. Quelle: Gerit Herold

Interessierte Kinder ab 12 Jahre, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen, beim Training vorbeizuschauen und den Drachenbootsport auszuprobieren. Treffpunkt ist immer dienstags 17.30 Uhr im Hafen an der Slipanlage. „Wir fahren voraussichtlich noch bis November, wenn es kälter wird im Neoprenanzug“, so Westphal. Im Winter steht vielleicht Kraftsport auf dem Trainingsplan. „Mal sehen, wie sich das alles entwickelt“, meint der Selliner. Dann erteilt er letzte Anweisungen und die Paddler starten mit den Schlagmännern Mario und Andreas vorne im Boot. Olaf Westphal gibt laut, aber ruhig den Rhythmus vor: „Eins, zwei, drei, vier...“ Die Stimme des 38-Jährigen ist am Kai immer leiser zu vernehmen. Zügig gleitet das Boot über den Selliner See, in den gerade die Abendsonne eintaucht.

Von Gerit Herold