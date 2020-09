Wer will im Drachenboot auf dem Selliner See mitpaddeln?

Hiddensee

Die Stummfilmdiva Asta Nielsen (1881-1972) würde am 11. September ihren 139. Geburtstag feiern. Ihr zu Ehren erwecken die Hiddenseer seit Jahren die Goldenen Zwanziger mir der traditionellen Asta-Nielsen-Woche wieder zum Leben. Vom 7. bis zum 14. September sind an verschiedenen Orten der Insel Lesungen, Führungen und Filmvorführungen zu erleben. Denen ist gemein, dass die Nielsen und ihre Freunde und deren vergnügliche Tage auf dem Eiland zwischen Ostsee und Bodden im Mittelpunkt stehen.

Auftakt ist am Montag im Henni-Lehmann-Haus in Vitte mit „Die Geschichte Hiddensees auf Zelluloid gebannt“. Die Besucher erwartet eine Lesung mit Marion Magas. Das Besondere Hiddensees sind neben der unverwechselbaren Landschaft natürlich auch seine Geschichten. Sie erzählen von vielen Lebenswegen, die sich hier kreuzten und kreuzen, von gemeinsamen Erlebnissen und zufälligen Bekanntschaften.

Der Höhepunkt der Nielsen-Woche ist mit „ Asta! Asta! Asta!“ überschrieben. Dahinter verbirgt sich eine Theaterproduktion, die ihre Premiere am Mittwoch von 19 Uhr an am Asta-Nielsen-Haus in Vitte haben wird. Dort können die Besucher sich auf eine theatrale Karusel-Fahrt durch das Leben von Asta Nielsen und ihren Freunden begeben. Dies ist in der Folge auch am 10., 11., 12. und 13. September jeweils ab 19 Uhr an Ort und Stelle möglich. Sollte es regnen, wird in das Zeltkino in Vitte umgezogen.

Das Asta-Nielsen-Haus war 1922/23 als Sommerhaus für die Berliner Familie Richard Müller zu Papier gebracht worden. Die verkaufte 1928 das Anwesen an die Dänin Jesta Nielsen, die Tochter von Asta Nielsen. Ab 1929 wurde es dann von ihrer Mutter genutzt, die das Haus wegen der runden Bauweise auf den Namen „Karusel“ taufte. Die Autorin verbrachte auf der Insel zwischen Ostsee und Bodden mit ihrer Tochter und ihrem Mann mehrere Monate des Sommers. „Nirgends ist man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel“, sagte sie einst. Innerhalb kurzer Zeit wurde das Haus in Vitte zu einem Treffpunkt für Freunde und Bekannte: Neben Ringelnatz und seiner Frau „Muschelkalk“ zählten zu den Stammgästen auch Heinrich George und Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann.

Asta Nielsen nutzte das Haus bis Mitte der dreißiger Jahre zur Erholung und Zerstreuung. Aber im Jahre 1936 hatte sie ihr „Karusel“ abgeschlossen und mit dem Inventar zurückgelassen. In Nazi-Deutschland war es ihr zu eng geworden. In den Kriegsjahren und bis 1961 lebten nacheinander etwa 15 Familien, vor allem Flüchtlinge, in dem Haus. Die meisten Einrichtungsgegenstände von Asta Nielsen verschwanden in dieser Zeit.

1962 wurde das Sommerhaus schließlich zum ganzjährig genutzten Wohnquartier – das Lehrerehepaar Ehmer hielt dort Einzug. Seit Mai 2009 stand es leer, war aber regelmäßig Mittelpunkt der Asta-Nielsen-Woche.

Vor fünf Jahren ist das Leben unters Karusel-Dach zurückgekehrt. Dort wird geheiratet und im Erdgeschoss ausgestellt. Zuvor hatte der kommunale Hafen- und Kurbetrieb das denkmalgeschützte Schmuckstück der Insel für etwa 400 000 Euro sanieren lassen.

