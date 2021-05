Wichtigstes Ausflugsziel auf Fischland-Darß-Zingst darf zum Jubiläum öffnen

Darßer Ort

Vor 30 Jahren, am 1. Juni 1991, öffnete in den Gebäuden am Leuchtturm Darßer Ort die erste Außenstelle des Deutschen Meeresmuseums, das heutige Natureum Darßer Ort, seine Türen. Seither fanden weit über drei Millionen Besucher den langen Weg durch den Darßwald dorthin – zu Fuß, per Fahrrad oder mit der Pferdekutsche. Obwohl nicht leicht zu erreichen, zählt das Natureum mit seinen Ausstellungen, dem Ostsee-Aquarium, dem fantastischen Rundblick vom Leuchtturm und der einzigartigen Atmosphäre auf dem Hof des Gehöftes zu den am meisten besuchten musealen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses „Naturkundemuseum in der Natur“ in der Kernzone des Nationalparks ist gleichzeitig das wichtigste Ausflugsziel auf Fischland-Darß-Zingst.

Im Frühjahr 1991 suchte das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) als Eigentümer dringend einen Nutzer für das von der Armee geräumte Leuchtturmgehöft – und das Meeresmuseum zur gleichen Zeit einen Standort für eine kleine Ausstellung im neuen Nationalpark. Es gab zwar auch viele andere Interessenten für die Gebäude, aber eine kommerzielle Nutzung in der Kernzone des Nationalparks war ausgeschlossen. Weil Vandalismus in dem leer stehenden Gebäudekomplex zu befürchten war, bestand dringender Handlungsbedarf. Deshalb entschied man sich rasch für das Museum als neuen Nutzer, der sogar eine schlüssige Konzeption parat hatte.

Renovierungen in völlig heruntergekommenen Gebäuden

So wurden die entsprechenden Verträge rasch geschlossen. Bereits im April 1991 übergab das Wasser- und Schifffahrtsamt die Schlüssel an das Museum. Und bereits am 1. Juni öffnete das neu geschaffene „Informations- und Ausstellungszentrum des Meeresmuseums Stralsund im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“ für Besucher – mit Ausstellung, Infostand und Café.

In den wenigen dazwischen liegenden Wochen hatte man es fertig gebracht, die Räume in den völlig heruntergekommenen Gebäuden zu renovieren, einzurichten und die erste Ausstellung aufzubauen: „Naturraum Darßer Ort“. Das war natürlich nur möglich durch die langjährigen Erfahrungen der Mitarbeiter des Museums, durch die in den Sammlungen vorhandenen Exponate und durch ein bereits existierendes Ausstellungssystem, mit dem das Meeresmuseum früher im Ausland unterwegs war.

Erster deutscher Leuchtturm, der bestiegen werden konnte

Sofort nach Eröffnung strömten die Besucher in die neue Einrichtung im denkmalgeschützten Gebäudekomplex am Turm. Über Sommer 1991 waren es etwa 40 000, ein Jahr später rund 60 000. Die Außenstelle erhielt 1993 den Namen Natureum Darßer Ort. Der Turm jedoch blieb gesperrt – sehr zum Ärger der Besucher. Denn: „Ein in Betrieb befindlicher deutscher Leuchtturm darf nicht bestiegen werden“ – so damals die generelle Regelung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Doch Amtsleiter Falk Meyer schaffte es, seine Vorgesetzten zu überzeugen, dass der Leuchtturm Darßer Ort nach erfolgter Innenrestaurierung 1995 als erster deutscher Leuchtturm zur Besteigung freigegeben wurde.

Daraufhin schwoll der Besucherstrom enorm an. Stück für Stück erneuerte und erweiterte man im Laufe der Jahre die Ausstellungen auf mehr als dreifache Größe, schuf ein attraktives Ostsee-Aquarium und gestaltete mit Sorgfalt die Freiflächen. Fortwährend wurde auch restauriert und umgebaut. Das Wasser- und Schifffahrtsamt sorgte dafür, dass im Laufe der Jahre alle Gebäude und schließlich auch der Turm außen im neuen Glanz erstrahlten.

„Tierwelt der Darßlandschaft“ mit meisterhaften Präparaten

Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum kümmerte sich um die Innenräume, baute Keller und Obergeschoss des Hauptgebäudes zu neuen Ausstellungsräumen um und schuf insgesamt wesentlich mehr Komfort für die Besucher – alles bei laufendem Betrieb. Schließlich löste 2002 eine vollbiologische Kläranlage das am schwersten wiegende Problem am Darßer Ort.

Heute ist das Natureum mit seiner bemerkenswerten Erfolgsgeschichte eine bundesweit bekannte Einrichtung. Zum 30. Jubiläum wurde gerade die Ausstellung „Naturraum Darßer Ort“ neu gestaltet. In der „Tierwelt der Darßlandschaft“ kann man neue meisterhafte Präparate bewundern. Und auf dem Innenhof des Leuchtturmgehöftes ist eine repräsentative Freilicht-Fotoausstellung namhafter Naturfotografen des Landes dem 30. Bestehen des Nationalparks und des Natureums gewidmet. Pünktlich zum Jubiläum hat das Natureum ab 1. Juni wieder für Besucher geöffnet. Eine vorherige Öffnung, wie der Landkreis sie bereits ab dem 29. Mai gestattet, ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

*Der Stralsunder Geologe Rolf Reinicke war als leitender Mitarbeiter des Meeresmuseums der Initiator des Natureums und bis zu seinem Ruhestand 2007 dessen Leiter.

Von Rolf Reinicke*