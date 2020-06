Wie Stephan Droese sein Publikum auf Rügen verzaubert 

Samtens

Stephan Droese stammt aus Spremberg, das im südlichen Brandenburg liegt und „Perle der Lausitz“ genannt wird. „Zu meinen schönsten Erinnerungen gehört die Zeit der Ausbildung im klassischen Gesang“, sagt der 36-Jährige.

Er studierte Chemie in Leipzig und entdeckte dort auch sein Interesse an Mittelalterfesten und an der Feuerkunst. „Das hat mein Leben verändert“, verrät er. „Diese Leidenschaft hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich stehe gern auf der Bühne und verzaubere mein Publikum.“

Anzeige

Nach einer Zwischenstation in Berlin kam Stephan Droese im Herbst 2017 nach Rügen, da er Kontakte auf der Insel hatte. Er lebt in Samtens und ist selbstständig als Feuerkünstler. Auftritte gab es bereits im Schloss Spyker, bei Festivals, Weihnachtsmärkten und Stadtfesten überall auf der Insel.

Weitere OZ+ Artikel

Auf Rügen fühlt der Brandenburger sich wohl. „Die Insellage gefällt mir und das Miteinander der Menschen erinnert mich an die Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin.“

Von Christa Driest