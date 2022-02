Sassnitz

„Sie haben gewonnen!“ Mit diesen Worten beginnen viele der Telefonate, die nichts weiter als eine betrügerische Masche sind. Anja Offermann kennt diese Fälle aus ganz Vorpommern. Die Sassnitzer Juristin arbeitet bei der Verbraucherzentrale in Stralsund. „Oft besteht der vermeintliche Gewinn aus einer Lieferung von Nahrungsergänzungsmitteln.“ Die würden vom Anbieter mit blumigen Worten angepriesen und ein Teil der Ware sei manchmal wirklich kostenlos, der Rest müsse bezahlt werden. Und noch ehe sie es richtig merken, haben die „Gewinner“ ein Abonnement am Hals. „Die Leute wissen gar nicht, dass sie das unterschrieben haben.“ Die Anbieter hingegen schon. Sie machen – jetzt ganz ohne blumige Worte – ihre Forderungen auf und pochen auf Einhaltung des vermeintlichen Vertrags.

„Untergeschobene Verträge“ nennen Juristen solche Abschlüsse, die vom Kunden gar nicht gewollt sind. Ein klassisches Feld dafür ist die Partnervermittlung. Für eine Eheanbahnung oder ähnliches, sagt Anja Offermann, dürfe streng nach dem Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kein Geld verlangt werden. „Deshalb nennen die Anbieter das dann kurzerhand Freizeitpartner.“ Die in den Inseraten beschriebenen Menschen seien natürlich gerade schon vergeben, heiße es oft, wenn sich ein Interessent melde. Aber er könne ja seine Daten hinterlegen; man werde ihn oder sie dann anrufen, sobald ein „passender Deckel“ gefunden sei. Nicht selten verlangten die „Vermittler“ fünfstellige Beträge, ohne dass man sie beauftragt habe. „Bloß nicht zahlen!“, warnt Anja Offermann. „Wenn das Geld erst einmal überwiesen ist, lässt sich das selten wieder zurückholen.“

Beratung derzeit online oder per Telefon

Seit dem September 2018 arbeitet die 56-Jährige bei der Verbraucherzentrale MV in Stralsund. Von Usedom bis zum Darß reicht der Einzugsbereich dieser Beratungsstelle, die vom gleichnamigen Verein mit Sitz in Rostock betrieben wird. Das Spektrum der Anfragen sei unglaublich breit, sagt sie. Es reicht von den klassischen Verbraucherthemen über die Finanz- und die Energieberatung bis hin zu Ernährungsthemen. Gerade auf letzterem Gebiet werde viel Aufklärungsarbeit geleistet, unter anderem durch Vorträge.

Die Juristin Anja Offermann (56) aus Sassnitz arbeitet bei der Verbraucherzentrale in Stralsund. Anlässlich des Welt-Verbrauchertages wird sie am 16. März einen Vortrag im Sassnitzer Grundtvighaus halten und eine kostenlose Beratung anbieten. Quelle: Maik Trettin

Allerdings wird nicht jede Fachberatung durch die eine Mitarbeiterin in Stralsund angeboten. Wer etwa seinen Kreditvertrag überprüfen lassen will, findet die Ansprechpartner in Rostock, Schwerin oder Neubrandenburg. „Da läuft vieles über das Telefon“, sagt Anja Offermann. Und die jeweiligen Unterlagen müsse der Verbraucher zur Überprüfung ohnehin einsenden. Für die Energieberatung gibt es zweimal im Monat Termine in der Beratungsstelle. „Oder eben Online beziehungsweise telefonisch“, sagt Anja Offermann. Das habe sich in der Corona-Zeit ohnehin als ein gängiger Weg bewährt.

Gefahren beim Einkaufsbummel im Internet

Andererseits hat gerade die verstärkte Nutzung solcher Kommunikationsmittel während der Pandemie für mehr Arbeit in der Verbraucherzentrale gesorgt. So mancher, der seinen Einkaufsbummel ins Internet verlegt hat, ist auf so genannte Fake-Shops hereingefallen. Auf deren Seiten werden Produkte angeboten, die sie gar nicht oder nur in minderer Qualität liefern können. Fast immer sollen die Kunden vor dem Versenden der Ware zahlen. Wer überhaupt etwas für sein Geld bekommt, erhält oft nicht das Gewünschte oder Abgebildete. Eine Rücksendung wird extrem erschwert: Die Kunden sollen die dann anfallenden Zollgebühren für die meist im Ausland befindlichen Absender zahlen.

„Die Zahl solcher Fälle hat in den zurückliegenden Monaten extrem zugenommen“, sagt die Beraterin von der Verbraucherzentrale. Viele Internetseiten seien nur schwer als Fake-Shops auszumachen, weil sie mit falschen Angaben arbeiten. „Man kann aber vorher gucken, ob beispielsweise die dort angegebene Handelsregisternummer mit der Firma übereinstimmt, die unter dieser Kennung registriert ist.“ Diese Angaben des Registers sind im Netz für jedermann kostenlos einsehbar.

Telefonsex, der nie stattfand

Unter den Betrugsmaschen gibt es „Klassiker“, die sich über Jahre halten. Dazu gehören Schreiben von Inkasso-Unternehmen, die – Gegensatz zu ihrer Bankverbindung – gar nicht existieren. Sie fordern die Verbraucher auf, für eine Leistung zu zahlen, die die gar nicht in Anspruch genommen haben. Oft geht es dabei um angebliche Lotto-Verträge oder Telefonsex. Selbst wenn sie den gar nicht hatten – bevor der Partner misstrauisch wird, zahlen viele der vorwiegend männlichen Opfer. „Sie hoffen, dann Ruhe zu haben. Aber dann geht es oft erst richtig los“, weiß Anja Offermann. Die Forderungen würden dann mit jedem Schreiben dreister und höher. Die Verbraucherschützerin rät: Standhaft bleiben und die Schreiben ignorieren, gegebenenfalls die Polizei einschalten. „Aber auf keinen Fall zahlen!“

Wertlose „Wertanlage“

Relativ neu ist der Trick, Besitzer von Enzyklopädien des früheren Bertelsmann-Buchclubs übers Ohr zu hauen. Die waren einst sehr teuer. Heute will die Bände kaum jemand haben. Das machen sich die Betrüger zunutze. Als Vertreter getarnt, bieten sie dem Kunden an, seine Sammlung in eine Verkaufs-Datenbank aufzunehmen. Dafür soll er dann stolze 10000 Euro zahlen. „Allein in der vergangenen Woche hatten wir zwei dieser Fälle“, sagt Anja Offermann.

Die hat gerade alle Hände voll zu tun mit dem unrechtlichen Gebaren einiger Energieanbieter. Aufgrund der steigenden Energiekosten suchen viele Verbraucher Hilfe. „Im Moment mache ich fast nichts anderes, als diese Verträge zu überprüfen.“ Manche Anbieter haben einfach die Preise und die Abschlagsumme um das Dreifache erhöht und buchen das Geld munter von den Konten ihrer Kunden ab. Dabei haben diese bei einer solchen Erhöhung ein Sonderkündigungsrecht.

Nur außergerichtlich tätig

Auch wenn Anja Offermann Juristin ist: Vor Gericht vertritt sie die Verbraucher nicht. „Wir dürfen nur außergerichtlich tätig sein.“ Das genüge in den meisten Fällen aber auch. Nur wenige Betrüger sind so dreist und lassen es auf ein Gerichtsverfahren ankommen. Allerdings können die Verbraucherschützer eine Prognose abgeben, welche Chancen der Verbraucher vor Gericht hat. Das findet Anja Offermann wichtig. „Viele Leute bekommen nur eine sehr kleine Alters- oder Erwerbsunfähigkeitsrente. Die können sich gar keinen Anwalt leisten.“ Dort koste allein eine Erstberatung bis zu 250 Euro. Wer die Dienste der Verbraucherzentrale in Anspruch nimmt, muss nicht so tief in die Tasche greifen. Sechs bis 15 Euro werden für die Beratung fällig, übernimmt die Beratungsstelle auch den Schriftverkehr, liegen die Kosten zwischen 20 und 45 Euro. Die Preise für Fachberatungen, etwa zu Finanzen, sind separat geregelt. Kostenlos sind die Energieberatung und Beratungen zum Rundfunkbeitrag.

Hervorgegangen aus Landfrauenbewegung Die Verbraucherschutzzentralen in allen 16 deutschen Bundesländern sind als gemeinnützige Vereine organisiert und werden vom jeweiligen Landesverband unterhalten. Sie arbeiten unter dem Dach des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale. Finanziert werden sie hauptsächlich aus Fördermitteln der jeweiligen Länder und zu einem geringen Teil aus den Einnahmen durch die Beratungen. Hervorgegangen sind sie aus der Landfrauenbewegung. Anfangs war der Hauptschwerpunkt die Ernährungsberatung. Auf diesem Gebiet betreiben sie auch heute noch Aufklärungsarbeit. Ansonsten hat sich das Feld der Aufgaben deutlich gewandelt. Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Stralsund befindet sich in der Frankenstraße 1-2. Ihr Einzugsbereich reicht von Usedom über Grimmen, Nordvorpommern, Rügen und Ribnitz-Damgarten bis zum Darß. Telefonisch ist sie unter der Nummer03831-2892610 zu erreichen.

Eine kostenlose Information wird es am 16. März im Grundtvighaus an der Sassnitzer Seestraße geben. Beginn ist um 15 Uhr. Anlass ist der Weltverbrauchertag, der jährlich am 15. März begangen wird. Unter dem Titel „Pass auf deine Mäuse auf!“ wird Anja Offermann einen Vortrag über Kostenfallen im Alltag halten. Im Anschluss ist Zeit für individuelle Beratungen.

