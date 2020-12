Wie die Binzerin Monika Leutheuser sich auf Rügen fit hält 

Binz

Monika Leutheuser ist in Döbeln geboren und lebt seit 48 Jahren auf Rügen. Sie und ihr Mann hatten 1964 geheiratet und zogen, als der Gatte acht Jahre später beruflich nach Prora ging, nach Binz. Die ausgebildete Köchin fand im erlernten Beruf Arbeit im Haus „ Arkona“ des FDGB und blieb bis zur Verrentung dort.

Die heute 80-Jährige war ihr Leben lang sehr musikalisch. „Ich war eines der jungen Talente der DDR und habe als Sängerin an Wettbewerben teilgenommen“, verrät sie. Diese Leidenschaft pflegt sie noch heute – sie singt im Seniorenchor „Die Silbermöwen“ die erste, zweite und dritte Stimme. Täglich wandert sie gemeinsam mit den ehemaligen Kolleginnen Doris Molzahn und Karin Mengert, mit denen sie eine enge Freundschaft verbindet, am Binzer Strand entlang. Die drei wollen noch lange fit bleiben durch ihre Aktivität an der frischen Luft. „Ich liebe die Natur der Insel und vor allem das Laufen am Wasser“, verrät Monika Leutheuser zufrieden.

Von Christa Driest