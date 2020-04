Wie die Freimaurer auf der Insel Rügen und Pommern wirkten 

Bergen

Die katholische Kirche sah in der Freimaurerei die Ketzerei. Erst mit der „Lichtenauer Erklärung“ vom Juli 1970 kam es zwischen dem Vatikan und den freimaurerischen Großlogen zu einer Verständigung. Die evangelische Kirche verhält sich seit Langem aufgeschlossen gegenüber den Freimaurern und selbst Pastoren gehörten dem Bruderbund an. Das manifestierte sie nach gemeinsamen Gesprächen im Oktober 1973 in Tutzing in einem Neun-Punkte-Programm.

Mit Beendigung des Dreißigjährigen Krieges 1648 im Westfälischen Frieden von Osnabrück kamen Vorpommern mit Stettin, die Insel Usedom, Wolgast, Greifswald, Stralsund und Rügen unter die Herrschaft der schwedischen Krone und blieben es bis zum Ende der Befreiungskriege mit dem Wiener Kongress 1815. Hier verzichtete Dänemark auf Schwedisch-Pommern, und diese Region gehörte bis 1945 zum preußischen Staat.

Unter den schwedischen drei Kronen etablierten sich in Schwedisch-Pommern erste Militärlogen. Die Große Landesloge von Schweden gründete am 22. Oktober 1762 in Stralsund die erste Johannisloge (Johannis nach Johannes dem Täufer benannt) „La Charité“, die allerdings bereits 1777 erlosch.

„Militär-Kronenloge“

In Greifswald existierte die schwedische „Militär-Kronenloge“. Diese gründete 1763 die Loge „Zur Eintracht“, welche jedoch nur wenige Jahre arbeitete. Stralsunder Freimaurer richteten ein Gesuch nach Stockholm und erhielten, unterzeichnet vom Herzog von Södermannsland, seit 1809 Carl XIII. König von Schweden, die Stiftungsurkunde zur Gründung der Johannisloge „ Gustav Adolf zu den drei Strahlen“. Der erste Logenmeister war Generalleutnant Jean Francois von Pollet, Kommandant der Festung Stralsund von 1797 bis 1802. Ihm folgte von 1802 bis 1804 als Stuhlmeister Ferdinand Graf zu Putbus.

Ob Fürst Wilhelm Malte zu Putbus wirklich Freimaurer war, ist nicht belegt. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Durch Spaltung der Gustav Adolf konstituierte sich am 23. September 1877 die St.-Johannis-Loge „Sundia zur Wahrheit“. Sie wurde durch die altpreußische Großloge „Royal York zur Freundschaft“ in Berlin gegründet. Ihr erster Meister vom Stuhl war der Stralsunder Arzt Rudolf von Haselberg (1877 bis 1896).

1879/1880 erbaute der Stralsunder Stadtbaumeister Ernst von Haselberg das noch heutige Logenhaus in Bielkenhagen. Die Einweihung – Lichteinbringung – fand am 27. Februar 1880 unter großer Anteilnahme statt.

Erstes Stiftungsfest 1847

1756 während des Siebenjährigen Krieges ging die königlich-schwedische Armee auf Rügen an Land. In Greifswald lag das Hauptquartier und so gründete sich bereits 1756 eine schwedische Militärloge mit dem Logenmeister und schwedischen General Leutnant von Salza. 1763 nahm die schwedische Großloge in Stockholm ihre Adoption mit der Matrikelnummer XI vor und dem Namen „Zu den drei Greifen“. Mit dem territorialen Eingang Vorpommerns in Preußen 1815 wurde die Greifswalder Loge, nunmehr „ Carl zu den drei Greifen“, in die preußische Große Landesloge aufgenommen.

Grabstätte Oswald Seiferts auf dem Alten Friedhof zu Bergen. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Auch auf Rügen fanden sich Männer zusammen, die diesen Idealen frönten. Putbus mit seinem aufgeklärten Fürsten gab hierfür Raum. Am 30. August 1847 wurde mit dem ersten Stiftungsfest das Licht in die Loge „Rugia zur Hoffnung“ in Putbus eingebracht. Es war die 124. Tochterloge der preußischen Großloge. Der erste Stuhlmeister war Reinhold Friedrich Mor. Hohnbaum-Hornschuch von 1847 bis 1872.

Symbole am Giebel in Putbus

Eng verbunden war das Putbusser Fürstenhaus mit dem schwedischen Königshaus und nach 1815 mit der preußischen Krone. Nach 1810 entwickelte Fürst Wilhelm Malte zu Putbus (1783 bis 1854) seine Residenz zum ersten Seebadeort Rügens. Seine zahlreichen Reisen und die Unterstützung durch den Freund, den Grafen Hahn-Neuhaus, beflügelten das Vorhaben. Befreundet mit Friedrich Wilhelm III. wurde 1838 Fürst Malte als Abgesandter des preußischen Königs zu den Krönungsfeierlichkeiten der englischen Queen Victoria entsandt.

Bergener Freimaurer vor 1935 Albert Noak (sitzend l.) Theodor Tröltzsch (stehend l.). Quelle: Sammlung Uwe Hinz

1842 wurde der „Kreis Rügen“ eingeführt und Fürst Wilhelm Malte als Erblandmarschall von Pommern bestätigt. Es ist anzunehmen, dass der Fürst ebenfalls in der Tradition der Familie zu Putbus Freimaurer gewesen ist. Das ist jedoch bis heute nicht belegt. Jedenfalls schenkte 1858 die Fürstin Luise zu Putbus der Johannis-Loge „Rugia zur Hoffnung“ das Logenhaus am Circus 3 . Den Giebel zieren noch heute der geöffnete Zirkel und das rechte Winkelmaß, zwei tragende Symbole der Freimaurer.

Mit Abriss gingen Symbole verloren

Am 16. Juni 1909 befürwortete die Große Landesloge die freimaurerische Vereinigung „ Binz zur Eintracht“. Sie stand unter dem Patronat der Stralsunder Johannis-Loge „Gustav Adlof zu den drei Strahlen“. Im Hotel „ Zum Goldenen Löwen“ des Hoteliers Buttermann fand die Gründungsversammlung statt.

Als Vorsitzender wurde der Oberst a. D. Seelmann gewählt. Schriftführer war der Bankier Voß und Kassenführer Hotelier Buttermann. Am 19. Juli 1919 konstituierte sich in Bergen auf Rügen die freimaurerische Vereinigung unter dem Patronat der Putbusser Johannis-Loge Rugia zur Wahrheit „Bergen zu den drei Bergen“. Den Vorsitz führte Steinmetzmeister und Senator Oswald Seifert. Die regelmäßig wöchentlich durchgeführten Versammlungen fanden zuerst im Hotel „Ratskeller“ statt, später im Hotel „Prinz zu Preußen“.

Die Häuser des Steinmetzmeisters Senator und Freimauers Oswald Seifert. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

In einem hinteren Gebäude befand sich ein Raum mit blauer Decke und einem Sternenhimmel. So berichtete mir einst ein Bergener Bürger. Mit dem Abriss der Gebäude nach 1990 gingen auch diese Symbole verloren. Der Sternenhimmel zeigt den Tag der Lichteinbringung, also am 19. Juli 1919, an. Handwerker, Kaufleute, Mediziner, Hoteliers und Beamte sahen in dieser brüderlichen Gemeinschaft ein Kraftpotenzial für ein gemeinschaftliches, progressives Wirken.

Zunehmende Gästezahlen

Bürger wie Steinmetzmeister Oswald Seifert, Konrektor a. D. Hermann Asmus, Hotelier Gustav Struck, Maurermeister Christoph Jasmund, Kaufmann Walter Krohß, Kaufmann Karl Stahnke, Kaufmann Albert Noack, Kaufmann Carl Linström, Goldschmied Richard Neitmann und Obstsiedler Siegfried Campe gehörten der Bruderschaft an.

Bienen mit Bienenstock stehen für freimaurerische Tugenden. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

In der Bergener Bahnhofstraße, früher die Nummern 52 und 53, steht heute noch ein bemerkenswertes Haus mit einer stark strukturierten Fassade. Hier lebte und arbeitete der Steinmetzmeister und Freimaurer Oswald Seifert. Diese Straße steht repräsentativ für städtische Entwicklung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Villen und Mietshäuser, geprägt durch den Baustil des Historismus, zeugten vom Wohlstand Bergener Bürger dieser Zeit. Begünstigt wurde die Entwicklung durch den Anschluss von Bergen an das Bahnnetz der Reichsbahn mit Einweihung des Bahnhofes 1883. Tourismus, Handwerk und Handel bekamen durch zunehmende Gästezahlen Konjunktur. Die bisherige Gingster Strasse wurde in Bahnhofstraße umbenannt.

Kunststeinfabrik 1890 gegründet

Hier in der Bahnhofstraße 52/53 gründete der Steinmetzmeister Oswald Seifert 1890 das Steinmetzgeschäft und die Kunststeinfabrik „Rugia“. Die Fabrikgebäude befanden sich im Hof, und dort wurden noch zu DDR-Zeiten vielerlei Fabrikate aus Kunststein hergestellt. Neben Grabdenkmälern aus Granit, Syenit, Marmor, Sand- und Kunststein zeugen noch heute zahlreiche Grundstückeinfassungen und Treppenaufgänge vom Wirken der „Rugia“.

Mit der Ausführung des Denkmals auf dem Krähenberg im Rugard für die gefallenen Bürger von Bergen im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 wurde die Steinmetzfirma Oswald Seifert betraut. Vielseitig war das Wirken der Seifertschen Fabrik. Neben einer Granit- und Marmorschleiferei wurden Fabrikate aus Kunststein/Zement – Terrazzo genannt – gefertigt und Fußböden aus dem Kunstholz „ Hertha Stabil“ und Dachsteine oder Stufen aus Beton hergestellt.

Häuser spiegeln Kulturgeschichte wider

Außerdem war eine Schmiede angeschlossen, die auch kunstvolle Gitter und formschöne Elemente aus Gusseisen herstellte. Oswald Seifert lebte und wirkte von 1867 bis 1932. Er gehörte unter anderem dem Bergener Magistrat als Senator an. Seine Kraft für ein Leben in Achtung vor der Schöpfung und den Menschen erwarb er sich in der Bruderschaft der Freimaurer. Er gehörte der Johannis-Loge im Orden „Rugia zur Hoffnung“ in Putbus an und wurde dort 1902 aufgenommen. Als sich in Bergen am 19. Juli 1919 die freimaurerische Vereinigung „Bergen zu den drei Bergen“ konstituierte, war er hier vorsitzender Meister.

Die Bedeutung dieser Lebenseinstellung, am Bau des Tempels der Humanität mitzuwirken, spiegelte sich ebenfalls in der Führung seines Unternehmens unter dem Namen „Rugia“ wider. Unter anderem erkennt man seine Lebensauffassung als Freimaurer an der Gestaltung der Fassaden des Hauses 52/53 wieder.

Diese verbundenen Häuser spiegeln ein Stück ganz individueller Bergener Kulturgeschichte wider und stehen in einer Reihe wertvoller, erhaltener Bauwerke in Stralsund, Schwerin oder Wismar aus der Epoche des Historismus und des Jugendstils zum Anfang des 20. Jahrhunderts.

