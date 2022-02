Wie komme ich auf Rügen an einen Handwerker, Herr Ambrosat?

Insel Rügen/Stralsund

Handwerker sind Mangelware derzeit auf Rügen – jeder der derzeit versucht einen zu bekommen, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Wir haben mit dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rügen-Stralsund-Nordvorpommern, Uwe Ambrosat, über die Situation gesprochen.

Herr Ambrosat, viele Menschen klagen über lange Wartezeiten, einen Handwerker zu bekommen. Haben Sie einen Tipp?

Es ist in der Tat so, dass viele Handwerksbetriebe derzeit mehr als gut ausgelastet sind und man mehrere Wochen auf einen Termin warten muss. Man sollte nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass man sich am Sonntag überlegt, eine Treppe zu bauen, und am Montag steht die Firma vor der Tür. Wichtig ist es dann aber auch, gut zu planen. Also sich schon mal genau zu überlegen, was man möchte und was für Vorstellungen man hat. Bei der passenden Auswahl der Gewerke berät auch die Kreishandwerkerschaft gern.

Woran liegt es, dass man so lange warten muss…?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es in vielen Branchen Zulieferprobleme. Zum anderen sind in den vergangenen Jahren verhältnismäßig viele Handwerker altersbedingt in den Ruhestand gegangen. Es fehlt der Nachwuchs. Wenn man dann noch bedenkt, dass der bürokratische Aufwand gestiegen ist, wird klar: Die Zeit der Handwerker ist knapp bemessen.

Dabei sagt man doch Handwerk hat goldenen Boden. Wo hakt es?

Das ist das wohl auch eine gesellschaftliche Frage. Gerade in der Bauwirtschaft gibt es nicht genügend junge Menschen, die den Beruf attraktiv finden. Viele haben immer noch das Bild von viel „Montage“-Zeiten vor Augen, bei denen man auch an Wochenenden nicht zu Hause war. Heute gibt es sogar so etwas wie Elternzeit auf dem Bau, das war früher undenkbar. Trotzdem scheinen Bürojobs Vielen attraktiver, das ist wohl eine Generationenfrage. Die schulischen Ausbildungsstätten für die Handwerker sind zum Teil nicht unerheblich weit entfernt. Die Baubranche zum Beispiel ist in Rostock, die Elektronik in Neubrandenburg und die Tischler in Wolgast.

Was spricht denn trotzdem für eine Ausbildung?

Klar ist Handwerk auch körperlich harte Arbeit, aber man kann auch auf etwas zurückblicken am Ende des Tages. Man schafft etwas, das bleibt, kann es sehen und anfassen. Das ist in Zeiten der Digitalisierung auch ein Vorteil. Außerdem: In keinem anderen Zweig bekommt man so viel Unterstützung bei der Karriereplanung, wie im Handwerk. Die Erfolgsaussichten mit einem eigenen Unternehmen zu starten sind sehr gut. Dazu kommt, dass Handwerk immer benötigt wird und auch durch alle Krisenzeiten Zukunft hat, das sieht man ja derzeit in der Corona Pandemie.

Wenn Sie jetzt noch einmal vor der Wahl stünden, welche Handwerkliche Ausbildung würden Sie wählen?

Ich bin ja Quereinsteiger und habe Betriebswirtschaft studiert, habe dann erstmal im Handel gearbeitet. Unter anderem für Baumärkte, das war der erste Berührungspunkt mit dem Thema Handwerksbetriebe. Wenn ich heute noch einmal wählen könnte, würde ich vermutlich eine Tischlerlehre machen. Ich finde den Werkstoff Holz faszinierend. Und Tischlerstücke sind etwas, auf dass man sehr stolz sein kann, das ist doch etwas ganz anderes als ein Fabrikstück.

Von Anne Ziebarth