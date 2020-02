„Wie nach einer Panzerschlacht“: Forstamt reagiert auf tiefe Furchen im Rugard auf Rügen

Bergen

Die Forstarbeiten im Bergener Rugard haben ein Nachspiel. Noch heute sind die Spuren sichtbar, die im Herbst entstanden sind. Auf dem Hauptweg sind tiefe Furchen zu sehen.

„Es sah in den vergangenen Tagen immer noch schlimm aus. Es wirkte wie nach einer Panzerschlacht“, schilderte etwa Peter Wendekamm (Linke) in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses seine Eindrücke. Das Forstamt Rügen zieht aus diesem Vorfall Konsequenzen. Der verantwortliche Fahrer des beauftragten Unternehmens „Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer“ (AFL MV) darf in den nächsten Jahren keine Tätigkeiten mehr im Revier ausführen.

Das Forstamt steht in enger Abstimmung mit der Stadt und agiert als ausführende Instanz im Wald. Die Aufgabe: im Rugard auf 22 Hektar Waldpflegemaßnahmen durchführen. Hier wurde 2019 damit begonnen, kranke Fichten und standortfremde Kiefern zu fällen. Dieses Waldgebiet soll zu einem klimastabilen Laubwald umgebaut werden. Nachdem der Fahrer des Harvesters die Vorarbeit geleistet hatte, kam im November das Rückefahrzeug zum Einsatz. Innerhalb von zwei Tagen soll er das Bild hinterlassen haben, wie es heute zu sehen ist.

„Schädigungsgrad ist nicht vertretbar“

Er habe sich nicht an Absprachen gehalten. „Es ist ein sehr unzufriedener Zustand auch für mich. Ich habe so etwas bisher noch nicht gesehen. Probleme wie diese hatten wir bisher weder mit dem Fahrer noch mit dem Unternehmen“, sagt Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen. Er ist vor allem deshalb enttäuscht, da es sich um einen für diesen Wald zertifizierten, also einen besonders geschulten, Fahrer gehandelt hatte.

Konkret in Zahlen ausgedrückt: Die Spur zieht sich im Wald über 1400 Meter bei einer Breite von vier Metern. Das heißt, der Boden wurde auf einer Fläche von 5600 Quadratmetern geschädigt. „Man muss dazu sagen, dass alle schweren Maschinen einen Bodendruck ausüben, bei dem generell das Bodengefüge beeinträchtigt wird. Nur dieser Schädigungsgrad ist hier nicht vertretbar“, sagt er.

Schaden im Januar beseitigt

Es habe die Abmachung gegeben, dass der Fahrer signalisieren muss, wenn in einer Spur das Bodengefüge von mehr als 25 Zentimetern verletzt wird. Dann hätte die Rückung eingestellt werden müssen. „Oder aber, wenn er witterungsbedingt Probleme beim Betriebsablauf sieht. Dann hätte er den Revierleiter informieren müssen. Das hat der Fahrer nicht getan“, sagt Cornell Kuithan.

Im Dezember wurde der Schaden festgestellt, die Rückung danach eingestellt. Forstamtsmitarbeiter dokumentierten die Veränderungen im Rugard. Anfang Januar folgte ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von AFL MV und eine Besichtigung. Es wurde sich darauf geeinigt, dass die Firma diese Schäden beseitigt. Cornell Kuithan geht sogar noch einen Schritt weiter: „Der Fahrer hat eine Sperre bekommen. Er darf in meinem Zuständigkeitsbereich die nächsten drei Jahre – egal, wo ich tätig bin – nicht mehr bei mir arbeiten.“

Unzureichende Einweisung

Dirk Reishaus, Geschäftsführer von AFL MV, ist enttäuscht, wenn über dieses Thema öffentlich in einem Ausschuss diskutiert wird, er aber seine Sicht der Dinge nicht mitteilen kann. Denn für ihn trägt sein Mitarbeiter nicht die alleinige Schuld.

Der Rückezugfahrer sei zwar eingewiesen worden, aber unzureichend. „Herr Kuithan hat auch keine Gassen für den Fahrer gekennzeichnet, das hatte er versäumt“, sagt er. Auch die Kommunikation zwischen Revierleiter und Fahrer kritisiert er. Statt vor Ort die Dinge abzusprechen, hätte sich das Forstamt auf das Telefonieren konzentriert. Das regnerische Wetter am Jahresende hätte sein Übriges dazugetan.

Wegebau bis 2023

Die Schäden am Rückegassenetz wurden mittlerweile wieder geglättet, informierte Cornell Kuithan die Mitglieder des Umweltausschusses. Priorität habe jetzt der Hauptweg. Vor allem für Laster, die jetzt das geerntete Holz abtransportieren müssen. „Wir werden den Weg durchscheiben, mit einem Wegehobel glätten bis runter in den Grund. Wir reden hier von dem stark zerfahrenen Weg auf ersten 150 Metern“, sagt er. Anschließend sollen Holzschranken an neuralgischen Punkten installiert werden, damit nicht wie in der Vergangenheit Quads oder schwere Geländewagen entlangfahren.

Das geerntete Holz liegt zum Abtransport bereit. Unter der schmierigen Lehmschicht soll sich eine Sandschicht befinden. Dadurch sei ein Abtransport für Laster gewährleistet. Quelle: Mathias Otto

Danach soll bis 2023 der Wegebau (rund 3,5 Kilometer) im Rugard fortgesetzt werden. Die Wege sollen so gestaltet werden, dass beispielsweise Menschen mit Rollatoren den Wald besuchen können. Ebenso stabil genug für schwere Krankenwagen, die im Notfall verletzte Personen schneller erreichen.

