Wie oft wird in MV auf Corona getestet? Rostock will es nicht verraten

Ein Blick auf die Inzidenzkarte von Mecklenburg-Vorpommern zeigt es: Die Infektionszahlen pro 100 000 Einwohner schwanken extrem im Nordosten – von über 100 in Nordwestmecklenburg bis unter 25 in der Hansestadt Rostock. Wie diese krassen Unterschiede zustande kommen? Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) betont immer wieder, dass die Hansestadt auch deshalb dauerhaft eine so niedrige Inzidenz hat, weil viel getestet wird. Doch wie viel ist „viel“? Genau das will die Hansestadt nicht sagen.

Während der Landkreis Nordwestmecklenburg auf den Abstrich genaue Angaben zu den vom Gesundheitsamt angewiesenen Testungen macht – zum Stichtag 8. März waren es 14 969 seit Pandemiebeginn –, schweigt die Hansestadt an der Warnow.

Nordwestmecklenburg hat im Januar 2021 mehr als 2500 Testungen durchgeführt, die vom Gesundheitsamt angewiesen wurden. Im Dezember – in dem Monat also, in dem bisher die meisten Corona-Fälle überhaupt landes- und bundesweit nachgewiesen wurden – waren es im Nordwestkreis mehr als 3000 Testungen. Das teilt Kreissprecher Christoph Wohlleben mit. Exakte Positivraten ließen sich laut Wohlleben daraus aber nicht berechnen.

Rostock: Zahl der Abstriche sei sehr unterschiedlich

Die Stadt Rostock begründet ihr Schweigen zu den angewiesenen Abstrichtests so: „Diese Zahl ist sehr unterschiedlich und hängt relevant vom aktuellen akuten Infektionsgeschehen ab. Dabei geht es nicht nur um Inzidenz-Zahlen, sondern auch um die konkret ermittelten Infektionswege, Erstkontakte und Befunde“, teilt Rathaussprecher Ulrich Kunze mit.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – dort leben etwa 258 000 Menschen – wurden allein im Dezember 3901 Abstriche veranlasst. Im Januar waren es 2403 und im Februar 1709, teilt eine Sprecherin mit.

Auch in Vorpommern-Rügen – neben der Hansestadt Rostock aktuell der Vorzeigekreis in MV, was die Inzidenz angeht – sei die Zahl der Testungen sehr verschieden. „Direkt vom Gesundheitsamt veranlasst, schwankt die Zahl seit November zwischen 500 und 2000 Abstrichen“, sagt Landkreissprecher Olaf Manzke, der zudem darauf hinweist, dass es sich dabei nur um die sogenannten PCR-Tests handelt.

Nur positive Ergebnisse werden an Behörden übermittelt

Denn die Labortests werden nicht nur vom Öffentlichen Gesundheitsdienst angewiesen. Auch Hausärzte testen, viele lassen sich inzwischen privat oder auf Kosten ihrer Unternehmen auch symptomfrei testen. Das Testzentrum des Medizintechnik-Unternehmens Centogene in Rostock zum Beispiel kann nach eigenen Angaben bis zu 1000 Testungen am Tag vornehmen. Doch nur die positiven Ergebnisse werden auch an die Behörden gemeldet.

Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV, erklärt: „In meiner eigenen Praxis mache ich etwa 20 PCR-Testungen in der Woche bei symptomatischen Patienten.“ Wie viel in jeder Praxis getestet wird, hänge aber stark von der jeweiligen Organisation vor Ort ab. Aktuell befürchte er eher einen Run auf die Praxen wegen der angekündigten Schnelltests für alle. Die Praxen seien darauf sehr unterschiedlich vorbereitet.

Zumindest das Landesgesundheitsamt mit Sitz in Rostock fasst alle Testungen zusammen, die in den Laboren in Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet werden. Eine Unterscheidung nach Kreisen oder Städten findet dort allerdings nicht statt. Im Januar wurden die meisten Abstriche seit Pandemie-Beginn ausgewertet: mehr als 116 000. Die Positivquote lag bei 7,81. Die ist inzwischen gesunken, lag in der vergangenen Woche noch bei 5,37.

