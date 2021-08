Millionenprojekte - Tourismus in MV am Limit? Deutliche Kritik an weiterem Wachstum

Wie viel Tourismus verträgt MV? Die geplanten Großprojekte im Land mit Tausenden Betten machen diese Frage noch brisanter. Schon heute gibt es so viele Übernachtungsmöglichkeiten wie zu DDR-Zeiten – bei deutlich weniger Einwohnern. Experten fordern ein Umdenken.