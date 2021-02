Binz

Das Leben ohne Disco ist doch nicht das Wahre. Aber digital? Kann das gehen? Ein solches Experiment startete der Küstenkinderverein aus Binz am Wochenende. Sie verlegten ihre traditionelle „Disco im Freizi – DIF“ kurzerhand ins Internet.

DJ Alex Schwartz von Rügenvibes funktionierte einen Teil seines Wohnzimmer zum DJ-Pult um, installierte eine Webcam, setzte sich die Kopfhörer auf und legte los.

Kids und Eltern löchern den DJ mit Wünschen

Pünktlich um 19 Uhr ging es los, sofort sammelten sich in einem parallel laufenden Chat die Musikwünsche an den DJ. Der war doppelt eingespannt – Musik mixen und nebenbei auch noch Antworten eintippen. Wünsche gab es reichlich: „Paradise von Joker Bra, bitte“ hieß es, oder „,You broke me first’ für Pia, Joy und Lorena...“. Offenbar waren auch viele Eltern am Start. „Die Kinder fragen, wie das Lied heißt“, schreibt jemand. „Cola camelphat“, antwortet DJ Alex. Auch einige Musikwünsche deuteten eher auf ältere Semester im Publikum hin. „Sweet child o’ mine“ von Guns n’ Roses und „Atemlos“ von Helene Fischer wünscht sich doch kein Jugendlicher? Oder doch?

DJ Alex Schwartz bei der Arbeit. Quelle: Privat

„Die Kids feiern wie verrückt“

Alex schaffte den Spagat und schmiedete dabei die Wunsch-Partymusik so zusammen, dass es passt. Bei einer Mischung aus Fettes Brot, Mia Julia, Savage und Bibi und Tina eine echte Meisterleistung. Maximal 25 Haushalte waren als Zuschauer und Mitchatter auf der Plattform Twitch registriert, etwa 150 Haushalte verfolgten die Liveübertragung. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, die dem DJ zugesandten Fotos zeigen, wie liebevoll und detailliert die Partygäste sich vorbereitet hatten – sogar Discobeleuchtung ist zu sehen!

Bilder von der Wohnzimmer-Party auf Rügen:

Ein bisschen bekommt man im Chat den Eindruck, dass die Eltern mindestens so happy über die Abwechslung sind, wie die Kids. „Uuuuuh. Meine gehen jetzt voll ab… :)“, jubelt eine. „Du machst das sehr gut. Die Kids feiern wie verrückt“, ein anderer. Eine dritte: „Ich hab extra den Bass ausgesteckt damit wir Montag nicht die Kündigung bekommen.“ Hoffentlich nicht ganz ernst gemeint: „Die Kids sind gerad rauchen, jetzt tanzen wir“, schreibt einer – DJ Alex verschluckt sich fast vor Lachen.

Sein Fazit: „Sehr gern wieder, auch mir hat der Abend viel Spaß gemacht“, sagt der 38-Jährige. „Das direkte Feedback wie bei einer Party hat zwar gefehlt, trotzdem bin ich mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen.“ Der rein digitale Abend war auch für ihn eine Premiere. „Ich habe mehrere Testläufe gemacht, es sind ja doch andere technische Herausforderungen, wenn man das Set ins Netz streamt“, erzählt der DJ, der seit 2016 auf der Insel Rügen auflegt.

Nicht nur zu hören, sondern Tanzen war angesagt! Quelle: privat

TikTok ist ein guter Gradmesser

Die Übertragung funktioniere übrigens nur über die Plattform Twitch, bei anderen Plattformen wie Facebook oder YouTube seien die rechtlichen Hürden zu hoch. Musikalisch kennt der DJ seine „Pappenheimer“ bereits und weiß Bescheid. „Ich schaue vorher auch noch mal in die Tiktok-Charts“, sagt er. „TikTok hat einen hohen Stellenwert, die Jungs und Mädels können dann auch die entsprechenden Tänze zu den Songs, das ist faszinierend.“ Neben den amerikanischen Einflüssen spielen auch deutsche Künstler eine Rolle, Wincent Weiss zum Beispiel oder Tim Bendzko.

Neue Partys sind in Sicht

Alexander Schwartz hat unmittelbar nach dem Gespräch schon mit dem Verantwortlichen des Küstenkindervereins über eine zweite Auflage gesprochen. „Müssen wir wohl noch mal machen“, sagt er. „Übrigens habe ich im Anschluss noch mehr Anfragen von den Eltern für eine Erwachsenendisco bekommen! Die vermissen die Partys nämlich genauso.“

Von Anne Ziebarth