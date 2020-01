Sassnitz

Denise Bieler (31) aus Sassnitz vom Organisationsteam des I.V.E. Ostsee Dance Cup staunt nicht schlecht: „Wo soll das bloß noch hinführen?“, lacht sie und schaut dabei auf die Anmeldelisten des diesjährigen Tanzwettbewerbes. Der Dance Cup schlägt zum dritten Mal in Folge riesige Wellen in der internationalen Tanzszene. Am 25. April rocken 706 Tänzerinnen und Tänzer die Dwasiedener Sporthalle in Sassnitz. „Die Zuschauer können sich auf ein Feuerwerk der Tanzkünste einstellen“, sagt Tanztrainerin Ina Briese. „Wir haben in diesem Jahr fast 100 Anmeldungen mehr als im letzten Jahr. Wir brauchen dringend eine größere Sporthalle.“ Für Mecklenburg-Vorpommern stellt dies einen erneuten Rekord dar und macht den Dance Cup zum größten Tanzwettbewerb im Amateurwettbewerb deutschlandweit.

Start mit Lasershow

Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr? „Wir werden Tribünen bauen lassen, damit hoffentlich alle Zuschauer und Tänzer die Veranstaltung aus erhöhter Position verfolgen können. Es gab einige Änderungen bei den Startkategorien und wir werden dem großen Wunsch der Tänzer entsprechen und eröffnen I.V.E. wieder mit einer Lasershow“, sagt Ina Briese. Unterstützung bekommt die Veranstaltung von den Bürgermeistern Frank Kracht aus Sassnitz , Karsten Schneider aus Binz, Beatrix Wilke aus Putbus, Anja Ratzke aus Bergen, Torsten Döring aus Göhren, Holger Kliewe von Ummanz, Gerlinde Bieker aus Gingst sowie Reinhard Liedtke aus Sellin. Dabei bleibt die Schirmherrschaft in Sassnitz. Mit dabei ist Kerstin Kassner, Bundestagsabgeordnete der Linken. „Was das Organisationsteam von I.V.E. da leistet, ist was ganz Außergewöhnliches. Wir sind stolz, dass der I.V.E. Ostsee Dance Cup 2020 wieder in Sassnitz stattfindet“, so Frank Kracht.

Wieder neue Kategorien

Angetreten wird in den Kategorien Juniors 1, 2 und 3, Orientalischer Tanz, Jugend Show Dance Einsteiger/Fortgeschrittene, Jugend Hip-Hop, Jugend Modern Dance, Erwachsene Hip-Hop, Mix Dance und Orientalischer Tanz. International wird es mit Teilnehmern aus Schweden, Polen und Litauen. Deutschland schickt in diesem Jahr unter anderem Tanzgruppen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Thüringen, MV, NRW und Niedersachsen ins Rennen.

Von OZ