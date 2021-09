Am Dienstagmorgen ist ein Einfamilienhaus in Wiek auf Rügen in Brand geraten. Während der Ehemann verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, überlebte seine Frau den Brand vermutlich nicht. Nachbarn haben Tränen in den Augen, als sie von der Tragödie erfahren. „Auf dem Haus scheint ein Fluch zu liegen“, sagen sie.