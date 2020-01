Wiek

Die Gemeindevertretung von Wiek hat einstimmig die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeisterin Petra Herder ( CDU) zurückgewiesen. Das teilt Gabriela von der Aa, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amts Nordrügen, mit. Zu dem Rechtsmittel hatten Gartenbesitzer in Zürkvitz gegriffen, die um den freien Zugang zu ihren Grünflächen kämpfen und sich dabei von der Gemeinde Wiek alleingelassen fühlen. In den Wirren der Nachwendezeit wurde offenbar von allen Seiten unterlassen, klare Verhältnisse bezüglich der Eigentums- und Wegerechte zu schaffen. Über die Berechtigung der Beschwerde entschied die Gemeindevertretung in nicht-öffentlicher Sondersitzung am Donnerstag vergangener Woche.

Von ud