„Wilde Sau gespielt“: Politiker fordern Tempolimit auf Straße nach Dargast

Die Straße nach Dargast stellt eine große Gefährdung dar. So sehen es einige Bürger und auch Mitglieder des Sassnitzer Verkehrsausschusses. Hier gibt es zum Teil viele Fußgänger auf der Fahrbahn und kein Tempolimit für Autofahrer. Die AfD-Fraktion brachte deshalb den Antrag ein, den Bereich vom Abzweig hinter dem Sassnitzer Eingangsschild und dem Ortsteil auf 50 Kilometer pro Stunde zu reduzieren.

„Ich war früher oft auf dieser Straße mit meinem Hund spazieren, weil die Straße so selten genutzt wird und ich in nur wenigen Minuten aus der Stadt herauskomme“, sagt Peggy Müller (32). Doch mittlerweile ist dies nicht mehr ihre Lieblingsstrecke, weil immer häufiger Autos mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeifahren würden. „Einmal war es sogar so knapp, dass ich einen Schritt zur Seite machen musste, damit mir nichts passiert.“ Ein Grund für Dirk Thormann ( AfD), dieses Thema im Verkehrsausschuss zur Diskussion zu bringen. Auch er wurde von einem Sassnitzer Bürger auf die Gefahr auf dieser Straße aufmerksam gemacht.

Der sachkundige Einwohner Dieter Neels kam nicht unvorbereitet in die Sitzung. „Ich bin die Strecke abgefahren. Aber mehr als 60 oder 70 km/h kann man dort nicht fahren, das ist nicht möglich“, sagt er. Sein Vorschlag: Das Ortsschild von Sassnitz, das sich einige Meter vor der Kreuzung befindet, zu versetzen. Die geschlossene Bebauung endet aus seiner Sicht mit dem gepflasterten Fußweg zum Nationalpark, wäre also möglich, „und wir hätten automatisch eine 50er-Zone“.

Ein weiterer Vorschlag: Ein Schild mit dem Zusatz „Achtung Fußgänger“ aufstellen lassen. „Wenn die Straße von Autos und Motorradfahrern oft genutzt wird, könnte dieses Schild helfen, damit sie nicht rasen“, sagt die Vorsitzende Silke Buettler, sachkundige Einwohnerin der FDP.

So einfach geht das nicht, meint Peggy Thiel. Die sachkundige Einwohnerin für die SPD brachte den Einwand an, dass eine Versetzung des Schildes nicht nur mit der Bebauung begründet werden kann. Es müsse auch der Ortsdurchgangsstein versetzt werden. Dies könne die Stadt aber prüfen lassen. „Diese Idee ist eine Prüfung wert. Ich kann zwar noch nicht sagen, wie es sich dort mit der Bebauung verhält und ob man dies so rechtfertigen kann“, sagt die Sassnitzer Ordnungsamtsleiterin Vera Wilke. Allerdings sieht sie dort keinen Handlungsbedarf. Der schlechte Straßenzustand würde ohnehin keine höheren Geschwindigkeiten zulassen.

Straße knapp 1000 Meter lang Dargast ist einer von 14 Ortsteilen, die zu Sassnitz gehören. Die Straße vom Abzweig hinter dem Sassnitzer Ortseingangsschild bis zum Landgut Dargast beträgt knapp 1000 Meter. Im Ort befindet sich das Landgut Dargast. Hier werden Ferienwohnungen angeboten und Stellplätze für Zelte und Wohnwagen. Hier finden das Jahr über verteilt zudem Veranstaltungen statt. In Dargast starten außerdem regelmäßig Exkursionen zum Tagebau Promoisel.

„Ich gebe Frau Wike Recht: Zustand und Straßenbreite geben höheren Geschwindigkeiten gar keine Chance. Mit Tempo 70 oder 100 hier entlangzufahren, ist technisch gar nicht möglich“, sagt Gerd Slowy (Bürger für Sassnitz), der sich an Zeiten erinnert fühlt, als in Sassnitz der Schilderwald abgebaut wurde, „weil wir an jeder Ecke für jeden Bürger ein Schild aufgebaut hatten“.

Er appelliert bei den Autofahrern stattdessen an den gesunden Menschenverstand. Die Stadt prüft jetzt, welche Möglichkeiten sich für eine Reduzierung des Verkehrs ergeben können. Vorschläge können die Ausschussmitglieder in einer der nächsten Sitzungen erwarten.

