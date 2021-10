Rügen

An diese Begegnung wird sich der Strandspaziergänger wohl noch lange erinnern. Entlang der Steilküste auf der Insel Rügen entdeckte ein Mann in Jeans und Turnschuhen ein Wildschwein im Wasser. Er war auf dem Steinstrand rund 50 bis 100 Meter entfernt, als er das Tier im Wasser entdeckte, nahm dabei alles mit seinem Handy auf. Mit dieser Reaktion hatte der Mann aber nicht gerechnet: Als er auf gleicher Höhe war, rannte das Wildtier aus dem knöcheltiefen Wasser auf den Spaziergänger zu und griff ihn an, biss mit voller Wucht in dessen Bein.

Auf dem Video, das seit einigen Tagen im Internet zu sehen ist, geriet der Mann in Panik, stürzte und trat auf das Schwein ein. Ein Passant kam ihm zur Hilfe und warf Steine nach dem Tier. Das Wildschwein verschwand danach wieder ins Wasser.

Für den Spaziergänger endete der Ausflug zwar glimpflich, dennoch mit Bissspuren, verstauchtem Knöchel und blauen Flecken. Der Vorfall ereignete sich bereits im Jahr 2020, wurde jetzt aber erst veröffentlicht. Wer der Mann war und ob es sich um einen Einheimischen oder Urlauber handelt, wird aus diesem Video nicht ersichtlich.

Wildschwein war noch jung

Experten sind sich einig: Diese Situation hätte vermieden werden können. Und der Mann könne sich glücklich schätzen, dass er keine größeren Verletzungen davongetragen habe. „Der Sau blieb gar nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorn zu suchen. Sie war umzingelt und in die Ecke getrieben. Auf der einen Seite war das Meer, auf der anderen die Steilküste. Es blieb nur noch der schmale Streifen am Strand“, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen. Er vermutet, dass diese Aufnahme am Fuße des Nationalparks Jasmund entstanden ist.

Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen Quelle: Tom Schröter

Schon das Verhalten hätte dem Mann – auch als Laie – komisch vorkommen müssen. „Das Wildschwein flüchtet nicht. Es sucht in der Regel auch keine Nähe zu Menschen. Wenn ein Wildtier so ein Verhalten zeigt, muss ich mich definitiv zurücknehmen“, sagt Nießen. Denn diese wehrhaften Tiere können mit ihren Eckzähnen ernsthafte Verletzungen verursachen. Thomas Nießen konnte auf dem Video erkennen, dass dieses Wildtier noch nicht ausgewachsen war und sich die Eckzähne noch nicht ausgeprägt hatten. „Deshalb hatte der Spaziergänger großes Glück. Bei einem Angriff eines ausgewachsenen Schweins können schwere Verletzungen oder der Tod die Folge sein.“ So wie es einem Jäger vor zwei Jahren in Greifswald ergangen ist, der von einem Wildschwein angegriffen wurde.

Aktion war lebensgefährlich

„Mit Jeanshose und leichten Schuhen würde ich nie dichter an ein Schwein herantreten als es sein muss“, sagt auch Jäger Martin Mitschker von der Halbinsel Wittow. In seinen Augen war diese Aktion lebensgefährlich. „Wenn ein Wolf im Wasser gestanden hätte, wäre er bestimmt nicht hingegangen.“ Martin Mitschker hätte an seiner Stelle einen großen Bogen um das Tier gemacht, statt es aus der Nähe zu filmen. „Der Mann hat mehr Glück als Verstand gehabt“, sagt er.

Martin Mitschker, Jäger von der Halbinsel Wittow Quelle: Mathias Otto

In dem Video ist nicht ersichtlich, von wo das Tier gekommen ist. Bekannt ist, dass Wildschweine gute Schwimmer sind. So seien Jäger von Rügen schon mal von der Fischereiaufsicht informiert worden, die schwimmende Schwarzkittel mitten auf dem Greifswalder Bodden entdeckt haben. Thomas Nießen habe selbst beim Jagen erlebt, wie sie etwa von Wittow in Richtung Neuenkirchen geschwommen sind.

„Wenn das Schwarzwild eine längere Strecke auf dem Wasser hinter sich hatte und sich am Ufer erholen wollte, kommt ein Spaziergänger gar nicht recht“, sagt er. Seine anderen Vermutungen: Wenn Wildschweine krank sind und Fieber haben, suchen sie Wasser auf, um sich abzukühlen. Oder: Das Tier wurde im Nationalpark gestört und sei deshalb über die Steilküste bis ans Ufer der Ostsee gekommen.

„Hätte Rückwärtsgang eingelegt“

So vermutet es auch Kerstin Schulz, Tierparkleiterin in Sassnitz. Aus Urlauberberichten weiß sie, dass Wildschweine, wie im Herbst 2020, auf der Sassnitzer Promenade gesehen wurden. Auch, dass eine Urlauberin ein Wildschwein einen Anstieg hinaufgeschoben hatte, weil sie dachte, das Tier schafft es nicht alleine.

Tierpark-Chefin Kerstin Schulz Quelle: Andreas Meyer

Da Wildschweine in Deutschland und Europa als die wehrhafteste Tierart gelten, würde sie solchen Begegnungen lieber aus dem Weg gehen. „Als Spaziergänger hätte ich wie in dem Video lieber darauf verzichtet weiterzugehen und hätte lieber den Rückwärtsgang eingelegt. Denn ich weiß, wenn sich Wildschweine bedroht fühlen, flüchten sie nicht. Sie gehen voran und sind sich ihrer Kräfte auch bewusst“, sagt sie.

Wenn man bemerkt, dass ein Wildschwein besonders auffällig ist, sollte man, anstatt es zu filmen, den zuständigen Jagdpächter oder die Polizei informieren. Wenn der Tierpark im kommenden Jahr wieder öffnet, „wird es auch unsere Aufgabe sein, die Leute aufzuklären, welche Gefahren drohen und wie man sich verhält, sollte man einem Wildschwein etwa im Stadtgebiet oder im Wald begegnen. Schon allein bei unseren Wildschweinen sieht man, welche Geschwindigkeiten sie auf kurzer Distanz zurücklegen können“, sagt sie.

