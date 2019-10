Nächtliche Besuche der Wildschwein-Familie

Dranske

Schreck in der Morgenstunde: Wo Familie Beckmann sonst den Blick über die Ostsee in Richtung Hiddensee schweifen lässt, bleibt das Auge plötzlich auf dem Rasen hinter der Terrasse hängen. Das akkurat gepflegte Grün wurde in der Nacht von Wildschweinen heimgesucht und gründlich umgewühlt. „Wir haben sie natürlich auch in den Vorjahren schon zu Gesicht bekommen. So nah waren sie aber noch nie“, sagt Ilse Beckmann.

Petra Zimmer wohnt zwei Häuser weiter und hat das Schauspiel beobachtet. „Sie kommen gegen vier Uhr morgens und machen sich dann eine gute Stunde zu schaffen, bevor sie weiterziehen“, sagt die Nachbarin. Bei jedem Besuch scheint es sich um dieselbe Rotte zu handeln. „Zwei große und drei mittlere Wildschweine“ hat Petra Zimmer hinter ihrer Terrasse zu Gast. Die lassen sich auch nicht stören, wenn zur Abschreckung nachts das Licht im Haus angelassen wird. Inzwischen konnte sie sogar beobachten, dass sich auch Rehe dazugesellt haben und alle in Eintracht auf Futtersuche gehen.

„Es ist schon erschreckend, dass sie bis an die Terrasse kommen. Wir vermuten, dass sie es auf Engerlinge abgesehen haben. Deshalb haben wir hier auch viele Krähen und Raben“, so Petra Zimmer. Andere Nahrungsquellen bieten sich dem Wild hier eigentlich nicht. „Sie fühlen sich ja vom Kompost angezogen, aber den haben wir hier alle nicht. Auch die Mülltonnen stehen im Schuppen und nicht draußen. Das kann sie also nicht anziehen“, meint Ilse Beckmann.

Normalerweise erfreuen sich die Bewohner der Siedlung an dem Blick in die Natur. „Wir haben öfter Rehe und gerade im Frühjahr auch Hasen, die bei uns sogar Namen haben“, erklärt Alfred Beckmann. Die Wildschweinbesuche stellen allerdings ein Problem dar. Manche Betroffene versuchen den aufgewühlten Rasen wieder halbwegs intakt aussehen zu lassen, indem die aufgewühlten Grasnarben sorgsam per Hand wieder eingesetzt werden. Auch der Sportplatz in Dranske wird offenbar von den tierischen Zuschauern gern besucht, die das Fußballspielen hier vorerst erschweren.

Dass sich Wildschweine den Orten nähern, sei nichts Neues, meint Thomas Nießen. „Das Phänomen ist seit Jahrzehnten bekannt. Selbst in Berlin gehen sie in die Stadt“, sagt der Vorsitzende des Jagdverbandes Rügen. „Es ist eine durchaus intelligente Rasse. Sie wissen, dass ihnen hier durch die Jäger nichts passiert. Der Schwarzwildbestand und auch dessen Vermehrungsrate sei sehr hoch. Derzeit sind auch die Feldkulturen abgeerntet, womit die Äsungsflächen für das Wild verloren gehen und die Tiere auf Suche nach Alternativen sind. Allerdings hat auch das Ministerium darauf reagiert und die Abschusszahlen sind dem Bestand angepasst worden.

Nießen empfiehlt Einwohnern, die von solch unerwünschten Besuchern geplagt sind, sich mit dem zuständigen Jäger in Verbindung zu setzen. „In Ausnahmesituationen darf mit behördlicher Genehmigung dann auch mal in einer Ortslage gejagt werden“, sagt der Vorsitzende des Jagdverbandes. Auch ein Wildvergrämungsmittel könnte zeitweise Abhilfe schaffen. „Allerdings gewöhnen sich die Tiere auch sehr schnell daran.“

Ein Wildvergrämungsmittel wäre auch für den Wittower Jagdpächter das erste Mittel der Wahl. Um solche Besuche jedoch von vorneherein zu verhindern, sieht er einen stabilen Zaun, der mit dem Untergrund fest verankert ist, als unumgänglich. Ultraschall zur Abwehr könne ausprobiert werden, sei aber bisher nicht mit hohen Erfolgsquoten verbunden. Vor oder in Dranske jetzt vermehrt auf Jagd zu gehen, sieht Detlef Groß nicht als notwendig an. „Ich würde nur einschreiten, wenn Tiere verletzt oder krank sind, beziehungsweise wenn Gefahr droht. Ich lasse mich nicht darauf ein, in Ortslage zu schießen. Das ist zu gefährlich“, sagt Detlef Groß.

Eine erhöhte Population ist für ihn derzeit auf Wittow nicht zu erkennen. „Wir schießen etwa 120 bis 130 Tiere im Jahr, das ist auch nicht mehr geworden. Die Tiere haben aber keine Scheu mehr vor den Menschen.“ Aktuell habe der Regen dafür gesorgt, dass die Engerlinge in der Erde nach oben kommen und somit ideale Bedingungen einer tierischen Eiweißquelle für das Wild bieten.

Von Wenke Büssow-Krämer