Willkommen auf Rügen: Mateu, Ben und Ina

Im Juni kamen im Sana-Krankenhaus Bergen 21 Babys zur Welt. Den Anfang machte Ina Meyer aus Sagard. Das Mädchen erblickte am 8. Juni das Licht der Welt, wog 2880 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Ihr folgte Carlo aus Bergen. Der Junge wurde am 11. Juni um 0.59 Uhr geboren. Er wog 3755 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Am 18. Juni um 8.38 Uhr erfreute Fabian Starker aus Bergen seine Eltern. Er war 49 Zentimeter groß und wog 3250 Gramm.

Mateu Lindemann wurde am 26. Juni geboren. Quelle: Sana-Krankenhaus Bergen

Am 20. Juni um 22.45 Uhr folgte Kerti Zoltán aus dem Ostseebad Binz. Das Kind wog 3630 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Nur noch ein wenig größer und schwerer war Mateu Lindemann. Der Junge aus Blieschow bei Lancken-Granitz erblickte am 26. Juni um 20.40 Uhr das Licht der Welt, war zu diesem Zeitpunkt 54 Zentimeter groß und wog 3660 Gramm.

Ben Kappes erblickte am 30. Juni das Licht der Welt. Quelle: Sana-Krankenhaus Bergen

Über ein Mädchen freuten sich am selben Tag die Eltern von Hailie Ludwig aus Breege. Um 8.54 Uhr wurde dieser neue Erdenbürger in Empfang genommen und wog 2710 Gramm bei einer Länge von 47 Zentimetern. Einen Tag später folgte Terence Detlef Bläss aus Bergen. Der Junge erblickte um 17.51 Uhr das Licht der Welt, wog 3230 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Und am 30. Juni gesellte sich um 1.50 Uhr Ben Kappes dazu. Der Junge aus Garz wog bei seiner Geburt 3480 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Von Mathias Otto