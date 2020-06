Greifswald

Über sieben Jahre wurde in Vorpommern darüber diskutiert, wo künftig Windenergieanlagen stehen dürfen. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Auf fast 3.200 Hektar, das sind 0,75 Prozent der Gesamtfläche, sollen Investoren zum Zuge kommen. 29 der insgesamt 48 Eignungsgebiete wurden von den Mitgliedern der Verbandsversammlung der Planungsregion Vorpommern im Greifswalder Kulturbahnhof bestätigt. Zu den restlichen 19 kann sich jedermann noch einmal ab 4. August einen Monat äußern, ehe entschieden wird.

Klare Botschaft bei der Mahnwache Quelle: eob

Noch mehr Windräder in der Gemeinde Behrenhoff

Vor der Sitzung der Verbandsversammlung, die für die Kreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zuständig ist, forderten Vertreter verschiedener Initiativen während einer Mahnwache den Stopp des Windkraftausbaus beziehungsweise die Streichung von Eignungsgebieten auf der Großen Friedländer Wiese, bei Dargelin/Görmin oder bei Behrenhoff. In der bei Greifswald gelegenen Gemeinde sollen nun noch mehr Windräder gebaut werden können, als zunächst vorgesehen.

Landrat Sack spricht von „fatalem Ergebnis“

Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, kritisierte eine „Schieflage in Vorpommern“. Denn 87 Prozent der Flächen für Windräder stehen in seinem Kreis, nur 13 Prozent in Vorpommern-Rügen. „Das ist ein fatales Ergebnis“, sagte Sack.

Linkenpolitiker Wolfgang Weiß: unterschiedliche Besiedlung entscheidend

Das sah die Mehrheit anders. Die Ausweisung der Eignungsgebiete sei das Ergebnis einer demokratischen Debatte, die „bundesweit ihresgleichen sucht“, stellte Anklams Bürgermeister Michael Galander fest. Man müsse endlich entscheiden, um Wildwuchs zu verhindern. Noch können Windräder überall gebaut werden, sofern alle Kriterien für eine Genehmigung erfüllt sind.

Die ungleiche Verteilung auf die Kreise führte der Linken-Landtagsabgeordnete Wolfgang Weiß aus Kreutzmannshagen auf die unterschiedliche Besiedlungsdichte zurück. „Rügen hat die höchste Zersplitterung des Siedlungsnetzes“, begründete er die Tatsache, dass es auf der Insel keine neuen Windräder gebaut werden dürfen. Diese müssen mindestens 1.000 Meter Abstand zu Gemeinden und 800 Meter zu Streusiedlungen und Einzelhäusern haben.

Von Eckhard Oberdörfer