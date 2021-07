Dranske

Sport und jede Menge Spaß: 32 Mädchen und Jungen starteten zum Surfcamp der Stadt Bergen nach Dranske. Die Stadt unterstützt das Camp, das vom Verein Tow in Kooperation mit den Rügen Piraten durchgeführt wird, und ermöglicht den jungen Surfern eine Woche Wassersport im Insel-Norden.

Nach einem windreichen Start am ersten Tag mit optimalen Bedingungen für alle Teilnehmer, lieferte der zweite Tag eine sonnenreiche Flaute, die beim Stand-up-Paddling oder im Kanu verbracht wurde. Neben abenteuerlichen Ausflügen zu den Schiffswracks vor dem Bug bei Dranske und an benachbarte Strände wurden kleine Wettrennen veranstaltet. Abkühlung verschafften regelmäßige Wasserschlachten und gegenseitiges Kentern.

Praktische Prüfung bestanden

„Ab dem dritten Tag sorgte der Wind regelmäßig für großen Windsurfspaß. In jeder der vier Windsurfgruppen machten die Kinder große Fortschritte“, teilt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) mit. Gute Nachrichten für alle Teilnehmer: Alle Anfänger beherrschen die Wende und das Kreuzen sicher und haben die theoretische und die praktische Prüfung zum Surfschein bestanden.

Die Kinder der beiden fortgeschrittenen Gruppen haben das Surfen mit Trapez gelernt, neue „Tricks“ umgesetzt und teilweise das Gleiten begonnen. Für die erfahrensten der Teilnehmer standen der Wasserstart, die sogenannte Powerhalse und das Surfen in der Welle auf dem Programm.

Neben acht ehrenamtlichen Surflehrern wurde das Surfcamp begleitet von den beiden Schulsozialarbeitern der Stadt Bergen. Kirstin Steffen und Volker Heinrichs kümmerten sich um das Wohl aller Kinder kümmerten, unterstützten bei kleineren Heimwehattacken oder Streitereien und stellten die Verpflegung in der Mittagspause sicher. Dr. Andreas Schmidt, Vorsitzender des Vereins: „Ich bin sehr froh, dass wir in unserem Verein so viele engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben, die sich auf und neben dem Wasser um unseren Nachwuchs kümmern und die vielen tollen Vereinsangebote ermöglichen.“

Stadt fördert Sportangebote

Für die Unterstützung der Stadt Bergen auf Rügen konnte sich Dr. Andreas Schmidt persönlich bei der Bürgermeisterin bedanken, die das Surfcamp in ihrem Urlaub gemeinsam mit ihrem Ehemann besuchte und das schöne Wetter nutzte, um sich mit den Surfkindern über den Wassersport auszutauschen. „Die Stadt Bergen fördert und unterstützt zahlreiche Sportangebote für Kinder und Jugendliche. Besonders nach der schwierigen Corona-Zeit sind gemeinsame Erlebnisse mit anderen Kindern wichtig. Wir freuen uns, dass Aktivitäten wie das Surfcamp in diesem Sommer wieder möglich sind und wir unseren Teil zum Gelingen beitragen können“, sagt sie.

Ein Highlight für alle war der Besuch des Ostseekinos in Dranske. Dank der freundlichen Unterstützung der Ocean-Film-Tour und des Filmemachers Sebastian Dörr konnten sie mit „Chasing the Thunder“ eine Reportage über die Arbeit der Meeresschützer von Sea Shepherd und mit „Mind Wide Open“ einen erstklassigen Surffilm sehen.

Von Mathias Otto