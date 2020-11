Bergen

Die Streugutlager sind gefüllt, die Räum- und Streufahrzeuge auf Herz und Nieren geprüft: Auf Rügen kann der Winter kommen. Annett Jackisch, Leiterin der Straßenmeisterei Bergen und ihr Team sind vorbereitet. „Generell fängt bei uns die Wintersaison am 15. Oktober an und geht bis zum 15. April“, berichtet Annett Jackisch.

Noch deutet nichts auf einen Wintereinbruch oder zumindest Nachtfröste hin. „Aber unsere Einsatzleiter haben den Wetterbericht stets im Blick“, informiert die Leiterin der Straßenmeisterin. Für insgesamt rund 370 Kilometer Straßennetz sind sie und ihr 30-köpfiges Team zuständig. Radwege mit einer Länge von insgesamt rund 100 Kilometern kommen hinzu. „Wobei die Radwege in Sachen Winterdienst nicht oberste Priorität haben“, sagt sie.

Herausforderung: Verschiedene Wetterzonen

Drei Teams mit jeweils einem Einsatzleiter – insgesamt 24 Mitarbeiter der Straßenmeisterei – wuppen in Schichten den Winterdienst auf der Insel. Die Herausforderung: „Auf Rügen gibt es vier verschiedene Wetterzonen, in denen das Wetter durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Wir hatten es schon, dass auf Wittow alles weiß war und in Bergen kam nicht eine Flocke vom Himmel“, berichtet Annett Jackisch. Die Einsatzleiter würden tatsächlich auf jedes einzelne Gebiet gucken müssen.

Fokus auf den Berufsverkehr

Denn generell liege der Fokus der Winterdienstler darauf, die Straßen vor allem für den Berufsverkehr morgens und abends freizuhalten. Dafür rollt der erste Räumtrupp im Fall der Fälle bereits um 3 Uhr vom Wirtschaftshof in Bergen.

„Die Anforderungen an die Straßenmeistereien im Land sagen aus, dass zwischen 6 und 22 Uhr zumindest die Hauptverkehrsstraßen befahrbar sein sollen. Befahrbar bedeutet aber nicht, dass bei starkem Schneefall immer und überall schwarze Fahrbahn zu sehen sein muss“, betont Annett Jackisch, die seit 2013 bei der Straßenmeisterei auf der Insel tätig ist.

Das sei auf Rügen auch gar nicht zu leisten bei dem zu beräumenden Straßennetz aus Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Denn nicht immer und überall können sie sein, die fünf Räum- und Streufahrzeuge der Insel-Straßenmeisterei. Für extreme Wetterlagen, wie beispielsweise zu Weihnachten vor zehn Jahren, als Frau Holle es pünktlich zum Heiligabend kräftig schneien ließ, ist jedoch vorgesorgt worden. „Mit Vertragspartnern, teilweise Speditionen, hauptsächlich aber Landwirten, die uns dann zusätzlich unterstützen“, berichtet Annett Jackisch.

Rund 1100 Tonnen Salz eingelagert

Vorgesorgt ist auch in Sachen Streugut. „Auf der Insel haben wir an mehreren Standorten Streugut eingelagert“, erzählt sie. Allein in der Halle auf dem Wirtschaftshof in Bergen würden rund 600 Tonnen Salz bereitliegen. „Außerdem haben wir in Juliusruh, Parchtitz und Samtens noch Silos mit insgesamt rund 500 Tonnen Streugut“, informiert sie.

Wenn es nach ihr ginge, könne es ruhig einen lang anhaltenden, durchgehenden, weißen Winter geben. „Ich bin gebürtig aus einem Winterurlaubsgebiet und finde persönlich viel Schnee schöner als graue Tristesse mit Temperaturen um null Grad Celsius“, sagt sie.

Aber auch in Bezug auf ihre Arbeit sei Schnee besser handhabbar. „Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist es oftmals schwer einzuschätzen, wie die Straßenverhältnisse sind. Ist trockene Luft, besteht für uns kein Handlungsbedarf. Anders sieht es unter Umständen aus, wenn auch Nebel oder Regen hinzukommen“, sagt sie.

Auch Kraftfahrer sind in der Pflicht

Dann aber gilt es für die Einsatzleiter genau abzuwägen, ob wirklich gestreut werden muss. „Denn nicht zuletzt sind wir angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten. Unnütz Streugut auf die Straßen bringen, ist nicht gewollt – schon im Hinblick auf den Umweltschutz nicht“, erklärt die Chefin der Straßenmeisterei. Vor allem auf den Alleestraßen werde das Streugut immer mit Bedacht eingesetzt. „Dort wird beispielsweise die Streubreite so eingestellt, dass kein Streugut auf den Banketten landet, um den Alleebäumen keinen Schaden zuzufügen“, berichtet sie.

Und so würde auch nicht zu jeder Zeit gestreut werden. „Beispielsweise nachts, wenn kaum ein Fahrzeug auf eh wenig befahrenen Straßen unterwegs ist, wird bei eventueller Glätte nicht extra ein Streufahrzeug rausfahren“, sagt Annett Jackisch. Denn nicht zuletzt müsse sich jeder Kraftfahrer darauf einstellen, dass im Winter die Straßen auch durchaus mal glatt sein können und dementsprechend seine Fahrweise und geplante Fahrzeit anpassen.

Von Anja Krüger