Winterferien: Jugendring Rügen plant Camps für Nachwuchsforscher

Bergen

Der Jugendring Rügen lädt Kinder ab neun Jahren zu zwei naturwissenschaftlichen Feriencamps ein. Vom 8. bis 10. Februar dreht sich beim Forscher-Camp alles ums Thema Feuer. „Kaum etwas ist so geheimnisvoll. Es ist zugleich gefährlich und schön, manchmal ist es wie Zauberei“, heißt es vom Jugendring. „Bei Experimenten mit diesem Element können Mädchen und Jungen erstaunliche Entdeckungen machen und diese mit etwas Phantasie für den Alltag nutzen.“

Forscher-Camp und Naturerlebnis-Camp

Bei einem Naturerlebnis-Camp vom 14. bis 16. Februar werden Tiere beobachtet. Welches Tier zeigt sich auch im Winter und wo sind die anderen? Was können wir als Menschen tun, damit die Tiere gut durch die kalte Jahreszeit kommen? „Bei beiden Camps bleibt außerdem genügend Zeit zum Toben und Spielen“, so die Ankündigung. „Abends wird gemeinsam am Feuer gekocht und in die Sterne geschaut.“ Die Camps mit je zwei Übernachtungen finden in Bergen statt und werden vom Jugendring Rügen organisiert.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt der Jugendring ab sofort unter der Rufnummer 03838/828610 entgegen.

Von az